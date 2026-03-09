Sramotni prizori pijanog muškarca koji je pravio nered za Dan žena: Doznajemo kakvu je kaznu dobio

Dva odvojena incidenta obilježila su 10. Noćni marš u Zagrebu koji je povodom Međunarodnog dana žena organizirao feministički kolektiv fAKTIV.

Net.hr je uputio upit PU zagrebačkoj koja je potvrdila da se prvi incident dogodio oko 18.15 sati na Trgu Republike Hrvatske, tijekom okupljanja sudionika. Kako navode iz policije, skupini okupljenih tada se približilo nekoliko neistomišljenika, nakon čega je došlo do kraćeg verbalnog sukoba.

Drugi incident dogodio se oko 19.10 sati u središtu Zagreba, u trenutku kada su sudionici Noćnog marša prolazili Trgom bana Josipa Jelačića i Gajevom ulicom. Prema informacijama policije, skupini je tada prišao 41-godišnji muškarac pod utjecajem alkohola koji, kako navode, nije bio ni sudionik javnog okupljanja ni kontra prosvjeda.

Muškarac je svojim ponašanjem narušavao javni red i mir te je počinio prekršaje iz članka 6. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Policija je potvrdila i da u oba incidenta nije bilo ozlijeđenih osoba.

Prema najnovijim informacijama koje je dobio portal net.hr iz PU zagrebačke, muškarac je danas uz optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, gdje mu je sud odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana, nakon čega je predan u Zatvor u Zagrebu.