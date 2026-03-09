FREEMAIL
NEREDI I NA ULICAMA /

Kaos nakon derbija: Maskirani momci u plavom upali na teren, nastao je metež

Foto: Colin Poultney/imago sportfotodienst/Profimedia
Nakon Celticovog izbacivanja Rangersa u četvrtfinalu Škotskog kupa, nastao je kaos.
Nogometaši Celtica plasirali su se u polufinale ovosezonskog izdanja Škotskog kupa nakon što su u četvrtfinalu kao gosti na Ibroxu izbacili najvećeg rivala Rangers boljim izvođenjem 11-eraca.

Nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka pa se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke. Sva četiri igrača Celtica bila su precizna, dok su Tavernier i Gassama kod Rangersa pucali preko vrata.

Celtic se tako pridružio Falkirku i Dunfermlineu u polufinalu, a zadnji četvrtfinalni susret igrat će Saint Mirren i Partick Thistle.

Nakon utakmice nastao je kaos kada su navijači Celtica ušli u teren što se nije svidjelo navijačima Rangersa koji su bili na svom terenu. Više pogledajte u fotogaleriji.

9.3.2026.
16:29
HinaSportski.net
Colin Poultney/imago sportfotodienst/Profimedia
Old FirmRangersCelticškotski KupNavijacki NerediKaos
