Kaos nakon derbija: Maskirani momci u plavom upali na teren, nastao je metež

Nogometaši Celtica plasirali su se u polufinale ovosezonskog izdanja Škotskog kupa nakon što su u četvrtfinalu kao gosti na Ibroxu izbacili najvećeg rivala Rangers boljim izvođenjem 11-eraca.

Nakon 120 minuta igre nije bilo pogodaka pa se pristupilo izvođenju udaraca s bijele točke. Sva četiri igrača Celtica bila su precizna, dok su Tavernier i Gassama kod Rangersa pucali preko vrata.

Celtic se tako pridružio Falkirku i Dunfermlineu u polufinalu, a zadnji četvrtfinalni susret igrat će Saint Mirren i Partick Thistle.

Nakon utakmice nastao je kaos kada su navijači Celtica ušli u teren što se nije svidjelo navijačima Rangersa koji su bili na svom terenu. Više pogledajte u fotogaleriji.