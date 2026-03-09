Dinamo dobiva važno ime natrag pred kraj sezone

Dinamo je pobjedom na Poljudu pobjegao Hajduku na deset bodova i praktički osigurao naslov prvaka. Sjajnu atmosferu u Maksimiru dodatno je podigao povratak Ismaëla Bennacera, koji će u utorak u 16.30 ponovno trenirati s momčadi Marija Kovačevića.

Alžirski reprezentativac ozlijedio se 25. siječnja u Osijeku, a prognoze su govorile da će izbivati oko šest tjedana, što se na kraju gotovo i potvrdilo. Oporavak je proveo u Kataru, u poznatoj Aspire klinici, gdje je stigao u dogovoru s Alžirskim nogometnim savezom i o vlastitom trošku.

Sada ostaje vidjeti kada će ponovno uhvatiti natjecateljsku formu i hoće li pomoći Dinamu do kraja sezone. I bez njega Plavi su odradili odličan posao u prvenstvu i stigli do polufinala Kupa, dok su u Europi završili nastup.

Bennacerova budućnost u Maksimiru zasad je neizvjesna jer Dinamo teško može platiti odštetu Milanu, pa će se rasplet njegove priče vjerojatno čekati do kraja sezone. Za sada je najvažnije da se ponovno priključio treninzima.

