Kovačević ušao u povijest Dinama nakon pobjede na Poljudu: Evo zašto

Dinamo je na Poljudu pobijedio Hajduk 3:1 u derbiju 25. kola SuperSport HNL-a i povećao prednost na vrhu ljestvice na deset bodova. Za Plave su zabili Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je jedini pogodak za domaće postigao Rokas Pukštas. Zagrebački klub tako je napravio velik korak prema obrani naslova.

Pobjeda ima i dodatnu težinu. Trener Mario Kovačević postao je prvi strateg Dinama koji je u jednoj sezoni dvaput slavio na Poljudu u prvenstvu. Ranije se to dogodilo samo u sezoni 2016./17., ali tada su Splićane u dva susreta pobijedila dvojica različitih trenera, Zlatko Kranjčar i Ivajlo Petev.

Dinamo je ove sezone neporažen u derbijima s Hajdukom, ima dvije pobjede i remi, čime je osigurao bolji međusobni omjer. To znači da Splićani do kraja prvenstva moraju osvojiti više bodova, jer bi u slučaju bodovne izjednačenosti naslov prvaka pripao Dinamu.

