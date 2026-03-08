Ovo se Hajduku nije dogodilo više od 60 godina

Dinamo je u nedjelju na gostovanju kod Hajduka slavio 1-3 i praktički osigurao titulu. Do pobjede su Plave vodili Miha Zajc, Gabriel Vidović i Monsef Bakrar, dok je utješni pogodak za 'Bile' postigao Rokas Pukštas.

Budući da je Hajduk sva tri pogotka primio u prvom poluvremenu, pao je i jedan rekord. Naime, kako piše Dinamova službena stranica, Dinamo je posljednji put Hajduku zabio tri pogotka u jednom poluvremenu 1962., kada je konačni rezultat bio 1-4 za Dinamo.

Osim tog rekorda, također je došlo i do promjene na povijesnom kontu golova. Hajduk i Dinamo su na Poljudu do sada odigrali 68 utakmica, a nakon nedjeljnog dvoboja sada je omjer u golovima 83-83. Ovo je također prvi put da je Dinamo spojio tri uzastopne prvenstvene pobjede protiv Hajduka u Splitu.

Sve u svemu, loš dan za 'Splitske Bile'.

