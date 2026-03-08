Hajduk na neviđenom udaru

Hajduk je na domaćem terenu poražen 1-3 od Dinama. Momčad iz Zagreba slavila je pogotcima Zajca, Vidovića i Bakrara i otišla na nedostižnih +10, dok je za Hajduk utješni pogodak zabio Pukštas.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj su obje strane imale po nekoliko izglednih situacija, ali samo je jedna momčad bila zadovoljna rezultatom. Dok su Zagrepčani slavili, Spličani su tugovali – svaki na svoj način. Neki su tako palili sjedalice Poljudskog stadiona, a neki iskaljivali svoj bijes na internetu:

"Još jedna godina neuspjeha i iznevjerenih očekivanja. Predsjednik kluba – nula. Trener – nula. Igrački kadar – nula, uz par iznimaka," napisala je jedna osoba, "Od velikog kluba ste napravili prciju sa gubitničkim mentalitetom...," napisala je druga, dok je treća prokomentirala kako je utakmica Hajduka i Dinama nalikovala onoj između "kadeta i seniora".

Dosta je komentara zazivalo smjenu Gonzala Garcije, neki su "udrili" po igračima, ali najviše njih je krivca našlo u Nadzornom odboru.

Bilo kako bilo, Hajdukovi navijači su bijesni na još jednu godinu u kojoj je Hajduk opet "ostao kratak".

