'Moćnik iz sjene' preuzeo Iran: Trump i Netanyahu razgovarali o kraju rata

Rat na Bliskom istoku ulazi u deseti dan. Iran je proglasio Modžtabu Hameneija, sina bivšeg iranskog vrhovnog vođe, svojim nasljednikom. Njegovo ime je bilo ugravirano na raketi ispaljenoj prema Izraelu preko noći.

Donald Trump je prethodno opisao 56-godišnjaka kao "neprihvatljiv" izbor za zamjenu ajatolaha Alija Hamneija. Trump je rekao da će svaka odluka o okončanju rata biti donesena zajedno s izraelskim predsjednikom Benjaminom Netanyahuom.

Najvažnije informacije o desetom dani rata u Iranu:

Izabran novi vrhovni vođa

Sin bivšeg ubijenog vrhovnog vođe preuzeo Iran

Izbor novog vrhovnog vođe za Trumpa je 'neprihvatljiv'

Okončanje rata u rukama Netanyahua i Trumpa

'Udarac neprijateljima Islamske Republike'

6.45 - Jemenski pobunjenici Huti, podržavani od Irana, pozdravili su u imenovanje Modžtabe Hamneija za novog iranskog vrhovnog vođu nazvavši ga "udarcem neprijateljima Islamske Republike".

"Izbor Modžtabe Hamneija u ovom kritičnom i osjetljivom trenutku u povijesti nacije predstavlja još jednu pobjedu Islamske revolucije i udarac neprijateljima Islamske Republike i neprijateljima nacije", napisali su Huti na Telegramu.

Iransko Vijeće stručnjaka imenovalo je u nedjelju Modžtabu Hameneija novim iranskim vrhovnim vođom, čime je na poziciji naslijedio pokojnog oca ajatolaha Alija Hamneija.

Trump i Netanyahu razgovarali o kraju rata

6.30 - Donald Trump izjavio je da će odluka o tome kada će se završiti rat s Iranom biti "uzajamna" i donijet će je s premijerom Benjaminom Netanyahuom. U kratkom telefonskom intervjuu, američki predsjednik je također ustvrdio da bi Islamska Republika uništila Izrael da on i Netanyahu nisu bili u blizini, prenosi Sky News.

Rekao je: "Iran je namjeravao uništiti Izrael i sve oko njega... Surađivali smo. Uništili smo zemlju koja je htjela uništiti Izrael." Američkog predsjednika pitali su hoće li sam odlučiti kada će završiti rat s Iranom ili će i Netanyahu imati riječ.

"Mislim da je obostrano. Razgovarali smo. Donijet ću odluku u pravo vrijeme, ali sve će se uzeti u obzir", rekao je. Na pitanje hoće li Izrael nastaviti rat čak i nakon što SAD odluči zaustaviti svoje napade, Trump je odbio nagađati, prije nego što je dodao: "Ne mislim da će to biti potrebno."

Novi vrhovni vođa

6.15 - Iransko Vijeće stručnjaka imenovalo je u nedjelju Modžtabu Hameneija novim iranskim vrhovnim vođom, čime je na poziciji naslijedio pokojnog oca, što je signal da tvrdolinijaši ostaju čvrsto na vlasti u Teheranu unatoč ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom.

Modžtaba Hamenei, 56-godišnji sin pokojnog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, dugo se smatrao kandidatom za mjesto sljedećeg vrhovnog vladara zemlje, čak i za očeva života, iako nikada nije izabran ili imenovan na neku vladinu dužnost.

Američki diplomati desetljećima su mlađeg Hameneija nazivali "moćnikom iz kulisa", a još nije viđen u javnosti otkako mu je 28. veljače ubijen otac. Vjerojatno je negdje dobro skriven dok Amerikanci i Izraelci nastavljaju sa zračnim napadima na Iran.

Izabran po naputku

S obzirom na to da tvrdolinijaši njegova oca smatraju mučenikom u ratu protiv Amerike i Izraela, utjecaj mlađeg Hameneija među 88-članim Vijećem stručnjaka, zaduženim za izbor novoga vođe, vjerojatno dodatno narastao u prošlim danima.

Član Vijeća ajatolah ​Mohsen Heidari Alekasir rekao je da je kandidat izabran po naputku Alija Hameneija koji je kazao da novog vođu "neprijatelj mora mrziti".

"Čak je veliki vrag spomenuo njegovo ime", kazao je Alekasir, nekoliko dana pošto je američki predsjednik Donald Trump rekao da mu Modžtaba nije prihvatljiv.

Složena šijitska teokracija

Iranski vrhovni vođa nalazi se na čelu složene šijitske teokracije koja dijeli vlast u zemlji i ima posljednju riječ u svim državnim pitanjima. On je vrhovni zapovjednik vojske i paravojne Revolucionarne garde.

Hamenei mlađi dobit će kontrolu nad iranskom vojskom i zalihama visoko obogaćenog uranija koji bi se mogao koristiti za izgradnju nuklearnog oružja.

Vlast preuzima u nezahvalnom trenutku, usred američko-izraelskih napada kojima se nastoji eliminirati iranska nuklearna prijetnja i vojnu moć i u nadi se da će se i iranski narod pobuniti protiv tamošnje teokracije.

Teokratska dinastija

Imenovanje Modžtabe Hameneija paradoksalno je s obzirom da je islamska republika stvorena na suprotnosti s nasljednom monarhijom dinastije Pahlavi prije nje.

Rođen u svetom šijitskom gradu Mašhadu deset godina prije islamske revolucije, Modžtaba je odrastao dok je njegov otac agitirao protiv šaha Mohameda Reze Pahlavija. Nakon šahova pada, Hameneijeva obitelj preselila se u Teheran, glavni grad Irana.

Hamenei mlađi borio se u iransko-iračkom ratu u redovima Revolucionarne garde, što objašnjava njegov dobar odonos s tom moćnom paravojnom formacijom koja je odmah prisegla da će mu biti odana.

'Kombinacija pobočnika, povjernika i čuvara hrama'

O vjeri je učio od najcjenjenijih vjerskih stručnjaka u Komu, a potom je i sam predavao u sjemeništu

Modžtabina moć rasla je uz očevu. Radio je u uredu vrhovnog vođe kao "kombinacija pobočnika, povjerenika i čuvara hrama", prema organizaciji "Ujedinjeni protiv nuklearnog Irana" kojoj je sjedište u SAD-u.

"Modžaba Hamenei nikada nije izabran; na tu poziciju ga je imenovao otac, koji se želio okružiti svojim najodanijim pristašama. Kritičari ga smatraju korumpiranom figurom koja profitira od svog položaja jer je sin Alija Hameneija", rekao je Jonathan Piron, povjesničar specijaliziran za Iran iz Bruxellesa.

Očev 'vratar'

Tijekom očeve vladavine, Modžtaba Hamnei koristio blizinu državnom vodstvu kako bi stekao vlastitu moć. Američke diplomatske depeše koje je WikiLeaks objavio krajem 2000-tih sugerirale su da je služio kao "glavni vratar" u pristupu ocu i da je stvarao vlastitu bazu moći unutar zemlje.

Hamnei se "unutar režima široko smatra sposobnim i snažnim vođom i upraviteljem koji bi jednog dana mogao naslijediti barem dio nacionalnog vodstva", navodi se u depeši iz 2008., u kojoj mu se kao 'minusi' navode nedostatak teoloških kvalifikacija i dob.

"Međutim, Modžtaba je zbog svojih vještina, bogatstva i savezništava izgledan kandidat za vođenje Irana nakon očeve smrti, bilo da ta smrt dođe skoro ili dalje u budućnosti", navodi se u istoj depeši.

Ciljevi oca

Sjedinjene Države su ga sankcionirale 2019. godine, tijekom prvog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, jer je pridonosio razvoju "destabilizirajućih regionalnih ambicija i opresivnih domaćih ciljeva svoga oca".

U novije vrijeme Hamenei je blisko surađivao s Iranskom revolucionarnom gardom koja je nasilno ugušila prosvjede diljem zemlje u siječnju, priopćilo je američko Ministarstvo financija.

Istraga Bloomberga objavljena krajem siječnja otkrila je da je izgradio ogromnu mrežu tajnih i unosnih ulaganja kupnjom nekretnina putem fiktivnih tvrtki u Londonu, Frankfurtu i Dubaiju.

