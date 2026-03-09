Od zvijezde Love Islanda do voditeljice: Tko je Olivia Attwood, žena koja preodgaja 'loše dečke'?

Zamislite da vas djevojka pošalje na luksuzni odmor na grčki otok, uvjeravajući vas da ćete sudjelovati u reality showu o potrazi za najvećim frajerom u Britaniji. A onda, umjesto zabave i ludih provoda, dočeka vas šok: sve je namještaljka, a vi ste zapravo u kampu za 'preodgoj' jer ste grozan dečko. Upravo je to tema britanskog reality hita 'Bad boyfriend' koji od danas možete pratiti na platformi Voyo, a žena zadužena za dovođenje nestašnih partnera u red je Olivia Attwood, lice koje je i samo poteklo iz reality svijeta.

Put od otoka ljubavi do trona

Olivia Attwood (33) postala je poznata 2017. godine kao jedna od najupečatljivijih natjecateljica treće sezone kultnog Love Islanda. Iako je s tadašnjim partnerom Chrisom Hughesom osvojila treće mjesto, njezin britak jezik, humor bez dlake na jeziku i samopouzdanje osigurali su joj ono što uspije tek rijetkima: dugotrajnu karijeru nakon što se kamere ugase. Dok se većina sudionika vrati svakodnevnim poslovima, Olivia je svoj status iskoristila kao odskočnu dasku.

Nakon izlaska iz vile, njezina je karijera krenula uzlaznom putanjom. Sudjelovala je u nizu reality formata, no pravi zaokret dogodio se kada je prešla u voditeljske i dokumentarističke vode. Kroz nagrađivane dokumentarne serijale poput Getting Filthy Rich, gdje je istraživala svijet internetske industrije za odrasle, i The Price of Perfection, u kojem se bavila estetskom kirurgijom, pokazala je da je puno više od reality zvijezde. Dokazala je da posjeduje empatiju, inteligenciju i sposobnost vođenja kompleksnih razgovora, što ju je na kraju i preporučilo za njezin najveći projekt dosad.

'Bad Boyfriends': Show koji je osvojio Britaniju

Koncept showa 'Bad Boyfriends' jednostavan je, ali genijalan. Osam muškaraca, koje su prijavile njihove djevojke, stižu na grčki otok misleći da su dio showa o muškosti i tulumarenju. Ubrzo im Olivia otkriva da su ondje kako bi se suočili sa svojim manama, bilo da se radi o lijenosti, prevarama, izbjegavanju obveza ili emocionalnoj nezrelosti.

Kroz jedanaest epizoda, parovi prolaze kroz izazove osmišljene da testiraju njihovu vezu i potaknu muškarce na promjenu. Uspjeh prve sezone bio je golem, što je odmah osiguralo i drugu sezonu. Olivijin pristup 'stroge ljubavi' pokazao se kao pun pogodak; ona se ne boji suočiti kandidate s neugodnim istinama, ali istovremeno pokazuje razumijevanje za djevojke koje su izgubile strpljenje.

Ono što Oliviji daje poseban kredibilitet jest njezino vlastito iskustvo. I sama je prošla put od 'lošeg dečka' do stabilnog partnera, pa njezini savjeti ne zvuče kao prazne fraze, već kao lekcije naučene na teži način. Upravo ta autentičnost, kombinirana s njezinom prepoznatljivom karizmom, pretvorila je Bad Boyfriends u televizijski fenomen.

