Kolinda Grabar-Kitarović kreće s izgradnjom obiteljske kuće, a odabrala je posebno mjest
Kako dom većini uvijek predstavlja posebno mjesto mira i sreće, ni ne čudi da naša bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović planira jedan poseban projekt
Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nedavno nas je iznenadila putovanjem na daleku Antarktiku, no čini se kako joj je ona uzrečica "svuda pođi-kući dođi" iznimno draga.
Grabar-Kitarović uvijek je naglašavala koliko je vezana za svoj rodni kraj, a u nedavnom intervjuu za Novi list otkrila je kako su Grobnik i Rijeka za nju prostori "duboke pripadnosti". Objasnila je kako s tim mjestima ipak osjeća posebnu povezanost jer su tamo njezini korijeni, a tako i njezini prvi doživljaji svijeta i sve ono što sa sobom nosi na daleka putovanja diljem svijeta.
"Svijet vam može dati širinu, ali dom vam daje dubinu", rekla je bivša hrvatska predsjednica te otkrila da sve ozbiljnije planira povratak u Grobnik.
Iako je zauzeta brojnim poslovnim projektima, Kolinda Grabar-Kitarović za Novi list otkrila je i da planira graditi kuću na djedovini.
"Svaki dolazak na Grobnik mi jako puno znači. Kad sam bila mlada, htjela sam putovati, vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Pa otkrit ću vam i jednu malu tajnu – spremam se graditi kuću na zemlji koju mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo koliko bih htjela, ali bit će", kazala je Kolinda.
