Kolinda Grabar-Kitarović kreće s izgradnjom obiteljske kuće, a odabrala je posebno mjest

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nedavno nas je iznenadila putovanjem na daleku Antarktiku, no čini se kako joj je ona uzrečica "svuda pođi-kući dođi" iznimno draga.

Grabar-Kitarović uvijek je naglašavala koliko je vezana za svoj rodni kraj, a u nedavnom intervjuu za Novi list otkrila je kako su Grobnik i Rijeka za nju prostori "duboke pripadnosti". Objasnila je kako s tim mjestima ipak osjeća posebnu povezanost jer su tamo njezini korijeni, a tako i njezini prvi doživljaji svijeta i sve ono što sa sobom nosi na daleka putovanja diljem svijeta.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Svijet vam može dati širinu, ali dom vam daje dubinu", rekla je bivša hrvatska predsjednica te otkrila da sve ozbiljnije planira povratak u Grobnik.

Iako je zauzeta brojnim poslovnim projektima, Kolinda Grabar-Kitarović za Novi list otkrila je i da planira graditi kuću na djedovini.

"Svaki dolazak na Grobnik mi jako puno znači. Kad sam bila mlada, htjela sam putovati, vidjeti svijeta, a danas se sve više želim vratiti. Pa otkrit ću vam i jednu malu tajnu – spremam se graditi kuću na zemlji koju mi je tata darovao kao obiteljsko nasljeđe. Ne ide to onako brzo koliko bih htjela, ali bit će", kazala je Kolinda.

