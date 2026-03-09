Iranci sa zastavama i portretima izašli podržati novog vrhovnog vođu: Pogledajte prizore iz glavnog grada

Tisuće Iranaca okupile su se na ulicama Teherana kako bi iskazale podršku novoizabranom vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, sinu nedavno ubijenog Alija Hameneija. Na ulicama glavnog grada vijorile su se iranske zastave, a brojni okupljeni nosili su i portrete Hameneija te transparente s porukama podrške novom vodstvu zemlje.

Podsjetimo, Iransko Vijeće stručnjaka je u nedjelju imenovalo Modžtabu Hameneija novim vrhovnim vođom Irana, čime je naslijedio svog oca. Riječ je o 56-godišnjem kleriku koji se godinama smatrao jednim od najizglednijih nasljednika, iako nikada nije obnašao formalnu državnu funkciju.

Američki diplomati ranije su ga opisivali kao "moćnika iz sjene" koji je iz očevog ureda godinama gradio politički utjecaj i mrežu savezništava, osobito unutar moćne Revolucionarne garde. Upravo mu je ta bliskost s vojnim i sigurnosnim strukturama osigurala snažnu podršku unutar 88-članog Vijeća stručnjaka koje bira vrhovnog vođu.

Njegovo imenovanje dolazi u iznimno napetom trenutku za Iran, usred rata i zračnih napada koje provode Sjedinjene Države i Izrael, a kojima je cilj oslabiti iranski nuklearni program i vojnu moć. Kao vrhovni vođa, Modžtaba Hamenei sada preuzima kontrolu nad oružanim snagama, Revolucionarnom gardom i ključnim državnim institucijama.

Analitičari ističu i simboliku tog izbora jer Islamska Republika, koja je nastala rušenjem monarhije dinastije Pahlavi, sada prvi put praktično prenosi najvišu vlast s oca na sina. Kritičari to nazivaju stvaranjem svojevrsne "teokratske dinastije" unutar iranskog političkog sustava.