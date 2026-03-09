Legica za kojom su se svi okretali: Brineta s dugim nogama zasjala na sajmu u Osijeku

Sunce i ugodne temperature ovih su dana izmamile brojne Osječane u šetnju gradom, a suncem okupane ulice bile su pravi mamac za sve koji su poželjeli udahnuti malo proljetne atmosfere. Mnogi su se odlučili zaputiti prema prostoru ispred Tvrđa, gdje je tijekom vikenda ponovno održan tradicionalni Sajam antikviteta u Osijeku.

Na sajmu se i ovoga puta moglo pronaći svega, od starih knjiga, gramofonskih ploča i antiknog namještaja do raznih sitnica koje vraćaju uspomene na neka prošla vremena. Štandovi su privukli velik broj znatiželjnika koji su strpljivo razgledavali izložene predmete i tražili poneki zanimljiv komad za svoju kolekciju ili dom.

Naravno, mnogi su na sajam stigli i zbog neodoljivih mirisa domaćih delicija. Na štandovima su se mogli kušati vrući langoši, pogačice s čvarcima i druge domaće poslastice koje su dodatno upotpunile ugodnu atmosferu subotnjeg prijepodneva.

U šarenilu posjetitelja posebnu je pažnju privukla i jedna zgodna brineta koja je zablistala u modnoj kombinaciji svijetlih traperica, bež jakne i elegantnih bež čizmica na petu. Upravo su čizmice dodatno naglasile njezinu vitku figuru i duge noge, zbog kojih se za njom okrenuo gotovo svatko tko je prolazio.

Galeriju sa Sajma antikviteta u Osijeku donosi SiB.net.hr