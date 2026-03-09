FREEMAIL
MAGNET ZA MUŠKARCE

Ovo su najljepše plavuše svih vremena: Od Marilyn Monroe do Sydney Sweeney

Ovo su najljepše plavuše svih vremena: Od Marilyn Monroe do Sydney Sweeney
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Kim Basinger
Plava kosa u Hollywoodu oduvijek je imala poseban status. Od zlatnog doba filmske industrije pa sve do današnjih blockbustera, plavuše su često bile simbol glamura, zavodljivosti i bezvremenske elegancije. Iako se ideali ljepote mijenjaju, neke su žene uspjele zadržati kultni status i postati sinonim za holivudsku ljepotu.

Jedna od prvih velikih platinastih ikona bila je Jean Harlow, zvijezda 1930-ih koja je popularizirala izgled platinaste plavuše i postavila temelje za generacije koje su došle nakon nje. Nekoliko desetljeća kasnije, status apsolutne ikone učvrstila je Marilyn Monroe, čija karizma i danas predstavljaju mjerilo glamura i senzualnosti u filmskoj industriji.

Elegantniju, aristokratsku verziju plave ljepote utjelovila je Grace Kelly, koja je od hollywoodske zvijezde postala princeza Monaka. S druge strane, francuska glumica Brigitte Bardot obilježila je 1960-e svojom prirodnom ljepotom i buntovničkim duhom, a mnogi je i danas smatraju jednom od najprivlačnijih žena svih vremena.

U novijoj generaciji plavuša svoje mjesto među najljepšima osigurale su glumice poput Cameron Diaz i Margot Robbie, koje uspješno spajaju glamur, talent i snažnu karijeru. U pop kulturi neizostavna je i Madonna, čiji je platinasti izgled postao jedan od najprepoznatljivijih simbola glazbene industrije.

9.3.2026.
