Povraćao u oktogonu od bolova pa ipak pobijedio, a jedan je borac izašao s kapom sibirskog tigra

Preliminarni dio priredbe UFC 326 zaključili su Cody Garbrandt i Xiao Long. Kineski borac imao je priliku ostvariti najveću pobjedu u karijeri, dok je bivši UFC prvak pokušavao prekinuti niz poraza.

Nakon dvije runde borba je bila potpuno izjednačena na većini sudačkih kartica, iako je Long djelovao nešto uvjerljivije. No, u trećoj rundi sam si je zakomplicirao situaciju. Zbog ponovljenih udaraca u međunožje kažnjen je s dva oduzeta boda, što je na kraju presudilo.

Dva suca treću su rundu dodijelila Longu, ali su mu minus bodovi donijeli rezultat 9-8 za Garbrandta, dok je treći sudac rundu ionako bodovao za Amerikanca. Tako je Garbrandt slavio jednoglasnom odlukom (28-27) na sve tri kartice.

Borba je izazvala rasprave među navijačima jer je Garbrandt nakon jednog od nedozvoljenih udaraca povraćao od bolova. Prema pravilima MMA-a, sudac može prekinuti meč ako borac izgubi kontrolu nad tijelom, no u ovom slučaju to se dogodilo tijekom pauze zbog prekršaja, pa je odluka o nastavku borbe ostavljena sucu Herb Dean i liječniku.

Dean je dopustio nastavak, a oduzimanje bodova na kraju je odlučilo pobjednika. Garbrandt je tako prekinuo negativan niz, iako ga nakon ove borbe sigurno čeka vrlo bolna noć.