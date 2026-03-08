Eksplozije i goleme vatrene kugle, Izraelci prizvali apokalipsu u Teheranu: 'Iran mora pasti!'

U tijeku je deveti dan američko-izraelskog napada na Iran. Snažne eksplozije potresle su Teheran i obližnji Karaj, a pojavile su se i gole­me vatrene kugle, što sve podsjeća na kultni film Francisa Forda Coppole Apokalipsa danas i "miris napalma u zraku". Izraelska vojska napala je iranske nacionalne naftne rezerve u Teheranu. Napadnuto je 30-ak spremnika nafte. Iranska Revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je bombardiranje rafinerije nafte na jugu glavnog grada Teherana.

Videozapisi i fotografije iz Teherana koji prikazuju ogromne požare diljem grada. Izraelska vojska najavila je još jedan val napada na Iran kasnije tijekom večeri. Izraelski oporbeni vođa pozvao je zemlju da uništi iranska naftna polja i energetsku infrastrukturu na otoku Kharg.

'To je ono što će osakatiti iransko gospodarstvo i srušiti režim', napisao je Yair Lapid. 'Ovaj rat mora završiti kada režim u Iranu padne, nuklearni objekti budu uništeni, sva industrija balističkih projektila bude uništena i Hezbollah bude uništen u Libanonu'.