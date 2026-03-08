Pale zaruke tijekom koncerta u Areni: Pogledajte reakciju djevojke

Arena Zagreb bila je u subotu navečer epicentar romantike i najljepših emocija. Miljenik publike Sergej Ćetković (50) rasprodanim koncertom ispunio je srca tisuća obožavatelja i tako priredio savršenu uvertiru u Dan žena, ali i u proslavu svog 50. rođendana.

"Dobra večer, Zagreb! Kako vas je lijepo ponovno vidjeti. Doći ću malo kasnije i među vas, staviti ruke na vaša ramena i biti još bliže svima vama. Dragi moji, zaista sam sretan što vas opet vidim. Moje drage dame, želim vam sretan Dan žena. Da budete žive i zdrave, da vas maze i paze, da budete voljene svaki dan do kraja života", poručio je crnogorski kantautor na početku večeri.

Publika mu je uglas zapjevala "Sretan rođendan", a on je s njima podijelio i anegdotu o svom dolasku na svijet.

"Davne 1976. godine moja je majka mislila da nosi djevojčicu. Njezina je želja bila roditi baš 8. ožujka i bila je sigurna da ću se roditi na taj datum. Moj tata je tada luđački vozio do bolnice. Ušao je i pitao: ‘Gdje mi je kći?’, a onda su mu rekli: ‘Sin je.’ Ne moram vam pričati kako mi je kasnije bilo u školi kada sam rođendane slavio na Dan žena, ali najvažnije je da sam večeras s vama. Hvala vam od srca", ispričao je.

Tijekom večeri nizali su se hitovi "25. sat", "Istine i laži", "Nazovi me", "Ljubav" i brojni drugi koje je publika pjevala uglas.

Poseban trenutak dogodio se tijekom pjesme "Oči nikad ne stare", kada je Sergej na pozornicu pozvao zaljubljeni par iz publike. Petar je svoju Ivu odlučio zaprositi upravo na koncertu omiljenog izvođača, a ona je bez razmišljanja rekla "da", dok im je krcata Arena čestitala gromoglasnim aplauzom.

"Petar je večeras odabrao jednu divnu pjesmu, a ono najvažnije - odabrao je Ivu. Petre, ti si meni u onoj poruci poslao toliko lijepih riječi da ih ja sve ne mogu ponoviti", rekao je Sergej, prepustivši Petru mikrofon da se obrati svojoj odabranici.

S grandiozne pozornice Ćetković se potom preselio na intimniju pozornicu u srcu Arene, s koje je izveo neke od svojih najljepših balada, ali i odao počast neprežaljenim velikanima regionalne glazbene scene - Oliveru, Kemalu i Massimu.

Na pozornici su mu se pridružili i glazbeni gosti. Arenu je uz pjesmu "Pusti probleme" s njim rasplesala popularna crnogorska hip-hop grupa Who See, dok je pjesmu "Nisu mi dali da te volim" izveo s Milanom Balinovićem, talentiranim uličnim sviračem iz beogradske Skadarlija, s kojim je ranije spontano zapjevao na toj poznatoj ulici, a video njihove izvedbe ubrzo je osvojio društvene mreže.