KAOS /

Pogledajte kako izgleda prije utrke Velike nagrade Australije u Melbourneu


Foto: James Forrester/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Lauren Fitzsimmons, djevojka od vozača Red Bull Racinga Isacka Hadjara.
1 /19
Zanimljivo je u Mlebourneu prije početka prve utrke nove sezone Formule 1 Velike nagrade Australije. Vozači su glavne zvijezde, mehaničari timova su u fokusu, vlasnici... Mnoštvo je navijača u Albert Parku. Zvijezde Formule 1 odradili su grupno fotografiranje i podijelili autograme, selfije. Navijači su bili u transu. Vozači su uglavnom došli s boljim polovicama na utrku koja će se voziti na stazi koje nosi ime Albert Park Circuit, a timovi vrše posljednje pripreme za start utrke u 5 sati po našem vremenu. Mehaničari vrše posljednje radnje na bolidima. 

Pogledajte galeriju. 

8.3.2026.
4:00
Silvijo Maksan
James Forrester/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
