Pogledajte kako izgleda prije utrke Velike nagrade Australije u Melbourneu

Zanimljivo je u Mlebourneu prije početka prve utrke nove sezone Formule 1 Velike nagrade Australije. Vozači su glavne zvijezde, mehaničari timova su u fokusu, vlasnici... Mnoštvo je navijača u Albert Parku. Zvijezde Formule 1 odradili su grupno fotografiranje i podijelili autograme, selfije. Navijači su bili u transu. Vozači su uglavnom došli s boljim polovicama na utrku koja će se voziti na stazi koje nosi ime Albert Park Circuit, a timovi vrše posljednje pripreme za start utrke u 5 sati po našem vremenu. Mehaničari vrše posljednje radnje na bolidima.

