One su utjecajne i moćne: Žene koje su zasjale na vodećim pozicijama i pokorile svijet

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Bez obzira na njihove političke sudbine i različite stilove vodstva, ove žene i brojne druge koje vode svoje zemlje pokazuju da se globalna politička arena nepovratno mijenja. Njihova prisutnost, ideje i borbe nisu samo inspiracija, već i jasan dokaz da je vodstvo odavno prestalo biti isključivo muška disciplina, piše Stars Insider.
Pogledajte u galeriji koje sve žene su se našle na vodećim pozicija i postale prave liderice.