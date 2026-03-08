FREEMAIL
PRIMJER DRUGIMA /

One su utjecajne i moćne: Žene koje su zasjale na vodećim pozicijama i pokorile svijet

Foto: Profimedia
Iako žene diljem svijeta još uvijek vode borbu za potpunu ravnopravnost, posljednjih godina postignut je značajan napredak. Jedan od najočitijih pokazatelja tog napretka je sve veći broj žena na vodećim političkim pozicijama. Mnoge države po prvi put biraju predsjednice ili premijerke, dok neke političarke već godinama odlučno vode svoje zemlje.
1 /24
Bez obzira na njihove političke sudbine i različite stilove vodstva, ove žene i brojne druge koje vode svoje zemlje pokazuju da se globalna politička arena nepovratno mijenja. Njihova prisutnost, ideje i borbe nisu samo inspiracija, već i jasan dokaz da je vodstvo odavno prestalo biti isključivo muška disciplina, piše Stars Insider.

Pogledajte u galeriji koje sve žene su se našle na vodećim pozicija i postale prave liderice.

8.3.2026.
7:04
Antonela Ištvan
Profimedia
LideriMeđunarodni Dan ženaUspješne žene
