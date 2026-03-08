Šampanjac šprica posvuda, a trofej koji je dobio Britanac je spektakularan

Vozač Mercedesa George Russell pobijedio je na prvoj utrci sezone Formule 1 u Australiji ispred svog momčadskog kolege Kimija Antonellija.

Dvojica vozača Mercedesa, koji su dominirali i u kvalifikacijama u subotu, ponovili su takav nastup i na nedjeljnoj utrci u Melbourneu i relativno uvjerljivo nadmašili dvojicu suparnika iz Ferrarija, Charlesa Leclerca koji je završio treći i sedmerostrukog svjetskog prvaka Lewisa Hamiltona na četvrtom mjestu.

Aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu u cilj je stigao peti, a bivši Max Verstappen (Red Bull) šesti.

Sljedeća utrka vozi se već idućeg vikenda u Kini.

U fotogaleriji pogledajte spektakularne kadrove s pobjedničkog postolja. Šampanjac je tekao u potocima, a Russell je dobio prekrasan trofej u uspomenu na Sir Jacka Brabhama po uzoru na tadašnje volane.