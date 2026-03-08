Tko je George Russell, prvi pobjednik nove ere? Sve može zahvaliti očevoj žrtvi

George Russell, britanski vozač Formule 1 i zvijezda tima Mercedes-AMG Petronas, danas je sinonim za brzinu, talent i analitički pristup utrkivanju. Iako ga mnogi znaju po nadimku "Gospodin Subota" zbog nevjerojatnih kvalifikacijskih krugova, njegov put do vrha automobilizma bio je popločan golemim odricanjima, obiteljskom žrtvom i nepokolebljivom odlučnošću koja ga je definirala od najranijih dana.

Očeva žrtva i san iz King's Lynna

Rođen 15. veljače 1998. u King's Lynnu, Russell nije potekao iz bogate obitelji koja bi s lakoćom financirala skupi sport. Njegov otac, Steve, vodio je posao s prodajom sjemenki i mahunarki, radeći od zore do mraka kako bi sinu omogućio natjecanje u kartingu. George je kasnije priznao kako je tek s godinama shvatio dubinu očeve žrtve, koji je na koncu prodao svoj posao kako bi financirao sinovu karijeru, uloživši pritom oko 1,5 milijuna funti.

Pritisak je bio ogroman. Steve Russell koristio je neobične metode kako bi motivirao sina, namjerno zaustavljajući štopericu kasnije kako bi George mislio da je sporiji nego što jest. "Uvijek je želio više od mene. Znao je što je potrebno da se uđe među dvadeset vozača u Formuli 1", prisjetio se Russell. Inspiraciju za utrkivanje i svoj broj 63 pronašao je u starijem bratu Benjyju, koji je i sam bio uspješan kartingaš. Zbog utrka je propuštao rođendane i druženja, a staza je postala njegov drugi dom.

Dominacija u juniorskim serijama

Njegov talent bio je neosporan. Nakon što je pokorio britansku i europsku karting scenu, gdje je dvaput postao europski prvak, Russell je 2014. godine prešao u jednosjede. Odmah je osvojio naslov prvaka u britanskoj Formuli 4. To mu je donijelo prestižnu nagradu McLaren Autosport BRDC, čime je postao njezin najmlađi pobjednik.

Ključni trenutak dogodio se 2017. godine kada je, naoružan PowerPoint prezentacijom, uspio uvjeriti vodstvo Mercedesa da ga primi u svoj juniorski program. S njihovom podrškom, Russell je ostvario pothvat koji su prije njega uspjeli tek rijetki: osvojio je naslove u seriji GP3 (2017.) i Formuli 2 (2018.) kao debitant, i to u dvije uzastopne sezone, pobijedivši pritom buduće F1 vozače poput Landa Norrisa i Alexa Albona.

Godine kaljenja u Williamsu i bljesak u Mercedesu

Debitirao je u Formuli 1 2019. godine s momčadi Williams, koja je tada bila na začelju poretka. Iako je bolid bio nekonkurentan, Russell je redovito nadmašivao momčadske kolege i izvlačio maksimum, posebno u kvalifikacijama. Svijet je njegov puni potencijal vidio na Velikoj nagradi Sakhira 2020., kada je kao zamjena za bolesnog Lewisa Hamiltona sjeo u bolid Mercedesa. Suvereno je vodio utrku, no pobjedu su mu odnijeli katastrofalna pogreška momčadi u boksu i puknuće gume. Ipak, deveto mjesto i najbrži krug bili su dovoljni da svima pokaže kako pripada vrhu. Svoje prve bodove i postolje za Williams osvojio je u kaotičnim uvjetima na Velikoj nagradi Belgije 2021., nakon što je briljirao u kišnim kvalifikacijama.

Pobjednik s trokrakom zvijezdom

Godine 2022. ostvario je svoj san i postao stalni vozač Mercedesa uz sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona. Svoju prvu pobjedu u karijeri ostvario je iste sezone na Velikoj nagradi São Paula u Brazilu, završivši sezonu ispred Hamiltona u ukupnom poretku. U godinama koje su slijedile, upisao je pobjede u Austriji, Las Vegasu, Kanadi i Singapuru, potvrdivši status vozača sposobnog za najveće domete. Odlaskom Hamiltona iz momčadi, Russell je preuzeo ulogu lidera, spreman povesti Mercedes u novu eru. U prvoj utrci sezone 2026. slavio je u Australiji što mu je šesta pobjeda u karijeri.

