Lučano za odličnu večeru osvojio tek 64 boda: 'Smokva i čokolada nikako ne idu zajedno'

Lučano Grbac kuhao je prvi dan kvarnerskog tjedna "Večere za 5". Gosti su se na večeri dobro najeli i zabavili, ali je Lučano osvojio tek 64 boda. Naime, Vladimir se pokazao kao izrazito kritičan gost te je domaćinu za atmosferu dao sedam bodova, a za hranu tek četiri.

Pripremu večere domaćin je započeo glavnim jelom 'Bodulski tanac', a riječ je bila o brudetu od hobotnice, sipe i škampi uz koje je kao prilog pripremio šurlice. "Znači, ne može biti bolje! Ovaj čovjek trebao bi biti s Kvarnera, ja mislim da je ovo meni čovjeka koji voli more, koji je tu odrastao", komentirala je Olga, a Sebastijan dodao: "Okus će sigurno biti dobar jer su sastojci stvarno dobro."

Slijedila je priprema deserta 'Slatko od babe i deda', smokvi kuhanih u proseccu s kremom od mascarponea i ovčje skute, smokvama u čokoladi, suhim smokvama i dodatkom džema od smokvi. Za predjelo naziva 'Kvarneska rapsodija' pripremio je zapečene Jakobove kapice i škampe koje je sirove marinirao u limunu i domaćem maslinovom ulju. "Ovo predjelo sam ja odabrao jer ga ja volim jesti", iskreno je rekao domaćin.

"Meni se sve sviđa - jedno bolje od drugoga", komentirala je Olga, a Gordana dodala: "Jelovnik mislim da je zahtjevan što se tiče pripreme, ali mislim da će to biti u redu. Sve mi se sviđa, osim te ovčje skute."

Kad se ekipa okupila kod domaćina, on im je ponudio aperitive i pripremio male zalogaje inćuna i rajčice na kruhu.

"Lučano mi se čini kao fin gospodin - način govora, ponašanje, maniri s kojima nas je služio. Lijepo nas je dočekao, opušteno, puno opuštenije nego što sam mislila da će biti", rekla je Gordana.

Gosti su se smjestili za stol, a Lučano im je poslužio predjelom, koje je goste oduševilo jako izgledom, tako i okusom. Gordana je ostala impresionirana ponajviše time kako je dobro domaćin u predjelo ukomponirao kutu pa joj u ovom jelu nije smetala, a inače ju ne voli. "Predjelo je bilo jako dobar početak cijele naše 'Večere za 5'", zaključila je Olga.

Glavno jelo stiglo je pred goste i svidjelo se svima, osim Vladimiru, koji je komentirao kako mu se nije svidio toć, u kojem mu je nešto nedostajalo. "Glavno jelo mi je bilo top, možda malo previše, ali s obzirom na to da smo svi bili dosta gladni, dosta smo brzo sve pojeli", zaključila je Gordana.

Desert se najviše svidio Olgi, dok je drugim gostima bio presladak. Nakon večere ekipi se pridružio svirač s gitarom i zapjevao pa je Vladimir ustao i zaplesao s Olgom.

Preostalo je ocijeniti večeru. Za atmosferu je od Olge i Gordane dobio po devet bodova, od Sebastijana osam, a Vladimir je rekao kako je, realno, atmosfera bila osrednja pa je Lučanu dao devet bodova. Za hranu je od Sebastijana dobio osam bodova, od Gordane devet, od Olge maksimalnih deset, a šok je uslijedio kad je došlo vrijeme da Vladimir da svoju ocjenu: "Čokolada i smokva nikako ne idu zajedno i zato dajem ocjenu četiri." Tako je Lučano za svoju večeru osvojio ukupno 64 boda.

