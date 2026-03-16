'Dođeš, očistiš i uzmeš novac na ruke': Mreže se zažarile zbog pitanja 'pošto čišćenje?'

Već smo debelo u predsezoni, Uskrs će biti prvi turistički test, a onda kreće turistički ringišpil u kojem neki vide priliku za brzu i relativno komotnu zaradu.

I dalje nedostaje radnika za obična zanimanja pa tako i za čišćenje apartmana. Možda se stvorio dojam da su vlasnici toliko očajni da će pristati baš na svaku satnicu, samo da dobiju nekoga za čišćenje.

Ova gotovo mitska priča provukla se i na Redditu gdje je netko postavio pitanje: "Jel se netko bavio ovime?"

A onda je postavio vrlo konkretno pitanje - rada na crno u sezoni i to na čišćenju apartmana pa je zatražio i savijete za srce sezone kad se najviše apartmana "renta". U pitanju je vrlo konkretan - bez agencija, posrednika. "Samo dođeš, očistiš, novac dobiješ na ruke na crno?"

Postavio je pitanje kako početi s poslom, koliko se može zaraditi, na primjer za veći apartman.

Stigao mu je i odgovor: "Ja po ljeti čistim tako, za sat vremena je nekih 15-20€. Možeš zaradit dobru lovu ako stalno čistiš, ali smjene gostiju nisu toliko česte pa ono. To mi je za džeparac."

Podijelila je i da ide preko prijatelja koji je zove kad ima potrebe

Kamp kućica 50 eura sat

Stigao je još jedan savjet: "Iz iskustva znam da dosta kampova treba čišćenja mobilnih kućica, subotom kad je obično smjena bude totalni kaos koliko je posla, znam da se prije koju godinu uzimalo 50 eura po kućici, otprilike sat vremena posla".

Potraga za pouzdanom osobom za čišćenje ove bi godine mogla neke stajati živaca, mediji su se raspisali da su cijene skočile u odnosu na lani kada se za sat vremena čišćenja tražilo 15 eura po satu, sad da je to i 25 eura. Štoviše, toliko ruku za čišćenje nedostaje da se prenosi i iskustvo iz Dubrovnika gdje je vlasnik šest manjih apartmana nudio 2000 eura, piše Slobodna Dalmacija, a javila mu se osoba koja je tražila 3000 eura!

Portal IstraIN navodi da se čišćenje apartmana, ovisno o veličini i količini posla, naplaćuje između 50 i 70 eura.

Usluge čišćenja nude se i na oglasnicima, po kvadratu se najviše nude usluge po cijeni od dva do 2,50 eura, a generalno čišćenje pred sezonu ide i do četiri eura po kvadratu.

Ali, pranje i glačanje posteljine naplaćuje se dodatno i to do 30 eura po terminu.

