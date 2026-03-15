Rat na Bliskom istoku usporio rezervacije apartmana: Kakva nas sezona očekuje?

Zimski dio turističke sezone tek završava, no Uskrs, s kojim kreće i onaj važniji dio sezone, već je pred vratima.

Zbog toga se sve češće provjeravaju turističke rezervacije i brojke.

Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u prva dva mjeseca u Hrvatskoj je odmaralo 610 tisuća turista, što je 3 i pol posto više nego u istom razdoblju lani.

No, zanimljivo je da je porast među domaćim turistima čak 6 posto, a među stranima 0,5 posto. Sve zanima što nas čeka u nastavku sezone, pogotovo s obzirom na rat čije se posljedice osjete u cijelom svijetu.

Rat se ne osjeti

Prema podacima turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, ratno stanje se ne osjeti. Od početka godine zabilježeno je 66 tisuća dolazaka i 206 tisuća noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, riječ je o porastu od 6 posto u dolascima te 3 posto u noćenjima.

O svemu smo razgovarali s Antom Glavašom iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

Kako trenutačno ide buking? Osjeti li se po rezervacijama briga turista zbog ratnih zbivanja?

Ove godine buking doista ide nešto sporije nego što je to bilo prethodnih, rekordnih godina. Međutim, smatram da to nije ništa zabrinjavajuće niti neobično. Gosti su danas puno oprezniji i pažljiviji. Čekaju zadnji trenutak kako bi rezervirali i isplanirali svoje putovanje, prije svega zbog njihove fleksibilnosti. Što se tiče izravnog utjecaja ovih okolnosti, mislim da direktan utjecaj na naš turizam za sada ne postoji. Hrvatska je i dalje atraktivna i sigurna destinacija.

Ako rat potraje, hoće li to utjecati na sezonu?

Svaka geopolitička situacija utječe na putovanja. Gosti će uvijek o tome promišljati i možda u zadnji trenutak odlučivati hoće li i kamo putovati. Čisto sumnjam da će se to previše odraziti na turizam u Hrvatskoj. Imali smo i rat u Ukrajini pa je Hrvatska ipak preživjela tu turističku sezonu bez većih problema. Mi smo autodestinacija koja je blizu našim najčešćim gostima – Poljacima, Nijemcima, Mađarima i ostalima. Tako da smatram da neće biti većih problema.

Je li veći problem rat u Iranu ili prošlogodišnje podizanje cijena? Jesu li oni koji su podizali cijene naškodili domaćem turizmu?

Po mom mišljenju, svakako je veći problem percepcija Hrvatske kao skupe destinacije. Prošlih godina smo imali iznajmljivače i turističke djelatnike koji su došli do vrha s cijenama i dosegli top. Tako da se Hrvatska percipira kao vrlo skupa destinacija. To je svakako zabrinjavajuće i na tome treba raditi. Potrebno je korigirati cijene i vratiti ih u normalu kako ne bismo izgubili goste. Ali naravno, dobar omjer cijene i kvalitete imat će uvijek dobrog gosta.

Kakve su cijene apartmana ove godine, jesu li rasle?

Cijene apartmana ove godine nisu rasle, ostale su na razini prethodnih godina. Svi oni koji dodatno ulažu u sadržaj naravno da mogu korigirati cijene, dok se svi ostali moraju prilagoditi odnosu ponude i potražnje na tržištu.