TRAŽENI SMO

Hrvatska će imati koristi od rata na Bliskom istoku? Guardian objavio: 'Već je krenulo...'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

14.3.2026.
14:04
Dunja Stanković
Osim cijena nafte,  izraelsko-američki rat protiv Irana utjecat će na još jednu profitabilnu sferu - turizam. Turističke agencije već su objavile da će mnogi koji su planirali posjetiti istočni Mediteran ipak svoj odmor provesti na drugim lokacijama. 

Umjesto Cipra, Turske i Grčke, turisti se ipak odlučuju za Italiju, Španjolsku, Maltu i Hrvatsku dok bliskoistočna regija muku muči s otkazivanjem letova i zatvaranjima zračnog prostora.

Najveći europski organizator putovanja Tui objavio je da je potražnja za odmorima u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj i na Zelenortskim Otocima ovoga ljeto naglo porasla posljednjih dana. Kupci se, kažu, odlučuju za "poznate i lako dostupne" lokacije. 

"Iako vidimo otkazivanja u ratom pogođenim područjima, trenutačno ih 'šišaju' turisti koji su se odlučili promijeniti planove", potvrdio je za Guardian direktor tvrtke Tui Neil Swanson.

Turizam Bliskog istoka na koljenima

Jonathon Woodall-Johnston iz turističke agencije Hays Travel dodao je da potražnja posebno raste za destinacije u Italiji, Malti i Hrvatskoj. 

Istaknuo je da sve više turista traži ljetni odmor "preko Atlantika", gdje su popularni letovi za Karibe, Dominikansku Republiku i Jamajku. 

Istovremeno, sve je manje rezervacija za odredišta poput Turske, Cipra i Egipta. Turizam na Bliskom istoku na klimavim je nogama s brojnim ministarstvima koji svojim građanima savjetuju da ne putuju u okolne zemlje Zaljeva - Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar, Bahrein i Oman. 

Prema procjenama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, globalne trgovinske organizacije, zbog poremećaja turistički sektor Bliskog istoka gubi 600 milijuna dolara dnevno na potrošnji posjetitelja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
