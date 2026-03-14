Hrvatska će imati koristi od rata na Bliskom istoku? Guardian objavio: 'Već je krenulo...'

Osim cijena nafte, izraelsko-američki rat protiv Irana utjecat će na još jednu profitabilnu sferu - turizam. Turističke agencije već su objavile da će mnogi koji su planirali posjetiti istočni Mediteran ipak svoj odmor provesti na drugim lokacijama.

Umjesto Cipra, Turske i Grčke, turisti se ipak odlučuju za Italiju, Španjolsku, Maltu i Hrvatsku dok bliskoistočna regija muku muči s otkazivanjem letova i zatvaranjima zračnog prostora.

Najveći europski organizator putovanja Tui objavio je da je potražnja za odmorima u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj i na Zelenortskim Otocima ovoga ljeto naglo porasla posljednjih dana. Kupci se, kažu, odlučuju za "poznate i lako dostupne" lokacije.

"Iako vidimo otkazivanja u ratom pogođenim područjima, trenutačno ih 'šišaju' turisti koji su se odlučili promijeniti planove", potvrdio je za Guardian direktor tvrtke Tui Neil Swanson.

Turizam Bliskog istoka na koljenima

Jonathon Woodall-Johnston iz turističke agencije Hays Travel dodao je da potražnja posebno raste za destinacije u Italiji, Malti i Hrvatskoj.

Istaknuo je da sve više turista traži ljetni odmor "preko Atlantika", gdje su popularni letovi za Karibe, Dominikansku Republiku i Jamajku.

Istovremeno, sve je manje rezervacija za odredišta poput Turske, Cipra i Egipta. Turizam na Bliskom istoku na klimavim je nogama s brojnim ministarstvima koji svojim građanima savjetuju da ne putuju u okolne zemlje Zaljeva - Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan, Katar, Bahrein i Oman.

Prema procjenama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, globalne trgovinske organizacije, zbog poremećaja turistički sektor Bliskog istoka gubi 600 milijuna dolara dnevno na potrošnji posjetitelja.

