FIFA se oglasila o dosad najvećem sudačkom skandalu na Svjetskom prvenstvu

Utakmica Svjetskog prvenstva između Katara i Švicarske u skupini B, završena neriješenim rezultatom, ostala je obilježena spornom odlukom o jedanaestercu dosuđenom u korist Švicarske. Prije prekršaja postojala je sumnja da se švicarski veznjak Remo Freuler nalazio u zaleđu, a FIFA je naknadno priznala da je tijekom provjere došlo do tehničkog problema sa sustavom koji izrađuje grafički prikaz zaleđa za potrebe VAR-a.

Švicarska je do vodstva stigla pogotkom Breela Embola iz kaznenog udarca, nakon što je katarski vratar Mahmud Abunada srušio Freulera. Međutim, dio gledatelja i stručnih komentatora smatrao je da je Freuler u začetku akcije bio u nedozvoljenoj poziciji. Situaciju je pregledao VAR, ali je odluka s terena potvrđena. FIFA u tom trenutku javnosti nije prikazala animaciju provjere zaleđa, a kasnije je objasnila da je sustav za izradu poluautomatskog grafičkog prikaza privremeno zakazao.

During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.



The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6 — FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026

Iz FIFA-e su poručili da je tijekom susreta Katara i Švicarske u San Franciscu došlo do kratkotrajnog tehničkog kvara koji je onemogućio prikaz animacije zaleđa uoči jedanaesterca dosuđenog Švicarskoj u 14. minuti. Dodali su da je problem ubrzo riješen.

Također su naglasili da kvar nije utjecao na rad VAR sobe ni na sam postupak provjere. Prema njihovu objašnjenju, VAR je koristio standardne linije za utvrđivanje pozicija igrača, a one nisu pokazale da je švicarski igrač bio u zaleđu ni u jednoj od dvije situacije koje su prethodile dosuđenom kaznenom udarcu.

"Radni proces VAR-a nije bio ugrožen tim problemom te je slijedio uobičajeni postupak provjere odluke s terena. Linije koje je VAR koristio za provjeru pozicija igrača nisu pokazale da je napadač bio u zaleđu ni u jednoj od dvije situacije koje su neposredno prethodile odluci o jedanaestercu", dodaje se u priopćenju.

Unatoč objašnjenju, situacija je izazvala brojne reakcije. Komentator ITV-a Gary Neville oštro je kritizirao FIFA-u zbog toga što gledateljima nije odmah prikazala dokaz o odluci. U poluvremenu utakmice rekao je kako on i ostali u studiju smatraju da je riječ o zaleđu te da bi FIFA, kao glavni emiter i vlasnik poluautomatske snimke, morala pokazati javnosti na temelju čega je odluka donesena.

Neville je dodao da takav izostanak transparentnosti dodatno potiče nepovjerenje navijača prema FIFA-i i tehnologiji. Ustvrdio je da bi se sporni prikaz trebao odmah objaviti ako zaista dokazuje da zaleđa nije bilo.

Kritikama se pridružio i Ian Wright, koji je također doveo u pitanje odluku da se snimka ne prikaže javnosti. Istaknuo je da se slične situacije u Premier ligi prikazuju gotovo svakog tjedna te da mu nije jasno zašto se u ovom slučaju grafički prikaz nije odmah podijelio s gledateljima.