Radnice Zavoda za socijalni rad posjetile majku u Zagorju: 'Obavijestile smo ministra'

Majku iz Svetog Križa Začretja, koja je tragično izgubila dvoje djece i supruga, jutros su posjetile stručne radnice Hrvatskog zavoda za socijalni rad (HZSR) radi osiguranja potrebne pomoći i podrške, psihosocijalnog savjetovanja i psihosocijalne podrške te ostvarivanja jednokratne novčane naknade, odgovorili su na naš upit iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Ponovili su kako su i ranije komunicirali da obitelj nije bila u tretmanu HZSR-a, niti su poduzimane bilo kakve mjere obiteljskopravne zaštite zbog nasilja u obitelji ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja.

"Evidentirano je nedavno pokretanje postupka obveznog savjetovanja prije razvoda braka, a o čemu je HZSR danas obavijestio nadležno ministarstvo. U okviru navedenog postupka su započele redovne aktivnosti provedbe, i isti nije mjera obiteljskopravne zaštite propisana Obiteljskim zakonom", pojašnjavaju.

Dodaju kako stručni radnici HZSR-a i dalje su na raspolaganju majci i obitelji za svu dodatnu pomoć i podršku u ovom iznimno teškom razdoblju.

"HZSR izražava duboko žaljenje zbog tragedije i upućuje najiskrenije izraze sućuti obitelji i svim ožalošćenima", poručuju.

Roditelji bili u postupku razvoda

Kako smo ranije pisali, a što je sada potvrdio i Zavod za socijalni rad, roditelji djece stradale u tragediji u Svetom Križu Začretju bili su u postupku razvoda braka.

U posjedu smo dokumentacije koja pokazuje da je majka stradale djece 30. srpnja pozvana na obvezno savjetovanje radi razvoda braka u Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Zaboku.

Prema informacijama kojima raspolažemo, na obveznom savjetovanju 31. srpnja bio je i njezin suprug. Samo dan kasnije dogodila se tragedija u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece i njihov 46-godišnji otac.

Dokument možete vidjeti OVDJE