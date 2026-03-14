Trump tvrdi da je uništio iransko naftno srce! Teheran zaprijetio odmazdom i 'nacrtao' mete

Dva tjedna nakon američko-izraelskog napada na Iran sukob na Bliskom istoku i dalje se širi, a napetosti rastu na više frontova. Tijekom jučerašnjeg dana Iran je nastavio raketne napade na Izrael, pojačane su prijetnje vezane uz Hormuški tjesnac, a SAD dodatno gomila vojne snage u regiji, uključujući marince i B-2 bombardere.

Istodobno, Teheran provodi uhićenja osoba koje povezuje sa SAD-om i Izraelom, dok prosvjedi i eksplozije potresaju glavni grad. Sukob se sve snažnije prelijeva i na susjedne zemlje, a uz vojne posljedice raste i pritisak na globalno energetsko tržište, nakon što je Washington privremeno dopustio kupnju dijela ruske nafte kako bi ublažio poremećaje.

Ključni događaji

Iran nastavlja napade na Izrael, a napadi su izvedeni i u suradnji s Hezbolahom.

Pentagon šalje tisuće marinaca, ratne brodove i B-2 bombardere na Bliski istok

Iran prijeti kontrolom i zatvaranjem prolaza, dok SAD najavljuje moguću pratnju tankera

Sukob sve jače pogađa regiju i svijet: rastu cijene energenata, Washington privremeno dopušta kupnju dijela ruske nafte, a sigurnosna situacija se pogoršava i u Iraku, Kataru, Libanonu i drugim državama

7.31 - Iranske oružane snage izjavile su u subotu da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih tvrtki koje surađuju sa Sjedinjenim Državama u regiji, izvijestili su iranski mediji.

Upozorenje je stiglo nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su Sjedinjene Države uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu, otoku Kharg.

Otok služi kao izvozni terminal za 90 posto iranskih pošiljki nafte.

Trump se pohvalio napadom na ključni otok

7.30 - Bijela kuća je na društvenoj mrežo X objavila fotografiju američkog predsjednika Donalda Trumpa s porukom 'OTOK KHARG IZBRISAN'. Objavili su Trumpovu izjavu:

"Prije nekoliko trenutaka, po mom nalogu, Središnje zapovjedništvo Sjedinjenih Država izvršilo je jedan od najmoćnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka i potpuno uništilo svaku VOJNU metu na iranskom dragulju, otoku Kharg.

Naše oružje je najmoćnije i najsofisticiranije koje je svijet ikada imao, ali iz pristojnih razloga odlučio sam NE uništiti naftnu infrastrukturu na otoku. Međutim, ako Iran ili bilo tko drugi učini bilo što što bi ometalo slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, odmah ću preispitati ovu odluku. Tijekom svog prvog mandata, pa i trenutno, obnovio sam našu vojsku u najsmrtonosniju, najmoćniju i najučinkovitiju silu, daleko, bilo gdje u svijetu. Iran NEMA NIKAKVU sposobnost obraniti bilo što što želimo napasti - oni ne mogu ništa učiniti po tom pitanju! Iran NIKADA neće imati nuklearno oružje, niti će imati mogućnost prijetiti Sjedinjenim Američkim Državama, Bliskom istoku ili, što se toga tiče, svijetu! Iranska vojska i svi ostali uključeni u ovaj teroristički režim mudro bi postupili kada bi položili oružje i spasili ono što je ostalo od njihove zemlje, što nije puno! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitan."

"Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran's crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026

7.30 - Katarske vlasti evakuirale su rano u subotu dijelove okruga Msheireb u Dohi, koji uključuju vladine urede i ured Googlea, rekli su svjedoci te tvrtke.

Svjedoci su također rekli da su vlasti evakuirale dijelove Dohe u kojem se nalaze podružnice šest američkih sveučilišta.

Naredbe za evakuaciju dolaze nakon što je katarsko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo da vlasti evakuiraju "niz određenih područja kao privremenu mjeru opreza", bez navođenja detalja o tim područjima.

To se otprilike dogodilo sat vremena prije nego što su vlasti izvijestile o presretanjima