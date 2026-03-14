Egzodus u Libanonu: U samo 10 dana raseljeno više od 800.000 ljudi

Više od 800.000 ljudi u Libanonu raseljeno je zbog izraelskih napada u 10 dana, godinu dana otkako je posljednji sukob raselio još milijun ljudi.

Foto: Toufic Rmeiti/MEI/Sipa Press/Profimedia

Vlada je uspjela smjestiti samo otprilike 120.000 ljudi dok se bori s otvaranjem skloništa, objavio je Sky News.

Foto: Toufic Rmeiti/MEI/Sipa Press/Profimedia

Fatima Nazha, koja koristi invalidska kolica, rekla je da ona i njen suprug žive u šatoru na najvećem stadionu u zemlji.

Foto: Toufic Rmeiti/MEI/Sipa Press/Profimedia

"Udari su prije bili usmjereni na određeno područje, ali sada pogađaju sva područja", rekla je, opisujući razliku između ovog i prethodnog sukoba.

Izrael je pojačao svoje napade nakon što je paravojna skupina Hezbollah povezana s Iranom ispalila nekoliko raketa na Izrael kao očitu odmazdu za ubojstvo iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija tijekom američke i izraelske kampanje bombardiranja.

Više od 700 ljudi, uključujući 103 djece, ubijeno je u Libanonu, prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva.

