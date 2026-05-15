Ralf Schumacher o Hamiltonu: 'Vrijeme je da se on i Alonso umirove'

Brat legendarnog Michaela Schumachera, bivši vozač Formule 1, a danas stručni komentator Ralf Schumacher komentirao je u podcastu Backstage Boxengasse na njemačkom Skyju kako bi se dvije legende trebale umiroviti.

“Lewisu Hamiltonu vrijeme je za odlazak. I moram reći isto i za Fernanda Alonsa: Imali su prekrasnu karijeru u Formuli 1, ali sada je vrijeme da obojica na kraju godine napuste svoje kokpite i prepuste mjesto mladima”, poručio je Schumacher, prenosi Crash.net.

Sedmerostruki svjetski prvak Hamilton u Ferrariju je od kraja 2024. godine, nakon spektakularnog dolaska iz Mercedesa. Nakon teške prve sezone u crvenom bolidu, u 2026. je krenuo bolje te je u Kini stigao i do prvog podija za Ferrari.

Ipak, u nastavku sezone 41-godišnji Britanac ponovno je zaostajao za momčadskim kolegom Charlesom Leclercom, koji je bio bolji u posljednje dvije utrke.

Schumacher, koji danas radi kao analitičar za Sky Sports Germany, priznaje da je Hamilton napredovao u odnosu na prošlu godinu, ali smatra da to nije dovoljno te da bi u dvoboju s Leclercom tijekom cijele sezone teško mogao parirati.