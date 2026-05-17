Aleksić imao popis ljudi koje želi ubiti? 'Prijetio je prodavačicama, pisao osmrtnice'

Drniška policija zaustavlja vozače na izlazu iz grada i pregledava vozila, a uspostavila je i kontrolni punkt u mjestu Konjevrate, dok nastavlja potragu za Kristijanom Aleksićem osumnjičenim da je sinoć ubio 19-godišnjeg dostavljača pizze na terasi svoje kuće.

Policija je zatražila pomoć kolega ne samo iz Zagreba nego i iz drugih policijskih uprava u potrazi. Intenzivno se češlja teren i pregledava svaki kutak. Mještani drniškog kraja su RTL-ovoj reporterki kazali da je osumnjičeni, navodno, dijabetičar.

Svi su u strahu, ali navode da su godinama upozoravali da je osumnjičeni opasan, da prijeti i izaziva strah u ovom inače mirnom gradu. "I ja sam čuo da je radio probleme, napadao trgovkinje, čak je pisao neke grafite i osmrtnice i koga će on riješiti. Strašno, vidite što je napravio prije i onoj djevojci. Jadan narod je u strahu", kazao nam je mještanin Stevo. Priznaje da mu zbog svega nije svejedno.

Prijetio po gradu

Osumnjičeni za užas u Drnišu prije više od 30 godina ubio je 22-godišnju djevojku zadavši joj više uboda nožem u leđa. Tada mu je bilo tek 18 godina. Osuđen je na 12 godina zatvora uz mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja.

"Užas jedan, nije trebao biti na slobodi. Vidio sam policiju, ali nisam znao o čemu se radi", dodao je Branko iz Drniša.

Na području Varoša traje intenzivna potraga. Iznad područja gdje živi gospođa Anica nadlijeće helikopter, policija sve pretražuje.

"Naježila sam se kad sam vidjela specijalce. Jezivo. Sve su pretražili. Rekli smo im koje su napuštene kuće. Strah me, tu je sve zaraslo. Može biti u bilo kojem grmu", priča nam uplašena mještanka koja, kaže, neće izlaziti iz kuće dok se ubojica ne pronađen.

Angažirane su sve raspoložive policijske snage i tehnika, izvijestila je ranije šibensko-kninska policija koja je objavila i fotografiju osumnjičenika.

'Apeliram da se preda što prije'

I mladić Roko posvjedočio je da je osumnjičeni ranije navodno imao popis koga planira ubiti. Situacija se, kaže, smirila na par godina, a onda se sinoć dogodio zločin koji je grad zavio u crno. "Poznavao sam ubijenog dečka, svi ga znaju. Odličan momak. Ovo je potreslo cijelo mjesto, svi su se digli na noge", navodi.

Gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija osobno je poznavao ubijenog tinejdžera, koji je tek trebao maturirati. Izrazio je sućut njegovoj obitelji i istaknuo da je ovo veliki gubitak za njihov grad.

Dželalija je osumnjičenom poručio: "Apelirao bih da se preda što prije da zatvorimo ovu agoniju u gradu. Svi su se povukli u svoje kuće", navodi.

Dok je ubojica na slobodi, opasan i vjeruje se naoružan, ostaje pitanje hoće li u ponedjeljak biti nastave u drniškim osnovnim i srednjim školama. Odluka se još čeka.