Svjetski prvak podržava svog rivala? Otkrio što stvarno misli o njegovom utrkivanju izvan F1

Max Verstappen ovog vikenda nastupa na Nürburgring Nordschleife u Mercedes GT3 bolidu ekipe Winward, gdje ga čeka izazov legendarne 24-satne utrke na jednom od najzahtjevnijih staza u motorsportu. Očekuje se velik interes publike, kako na rasprodanoj stazi, tako i putem televizijskog prijenosa, a među gledateljima bi se mogli naći i brojni vozači Formule 1.

Posebnu pažnju Verstappenovom nastupu pridaju njegovi kolege iz F1, koji ne skrivaju divljenje prema kultnoj “Zelenoj paklenoj stazi”. McLarenovi vozači Lando Norris i Oscar Piastri nedavno su i sami imali priliku voziti Nordschleife tijekom testiranja, što je na Norrisa ostavilo snažan dojam.

„Iskreno, to mi je bilo najzabavnije što sam napravio ove godine. To je staza koju sam vozio u Gran Turismu i iRacingu, svi je žele isprobati jer je toliko posebna. Osjećao sam se kao da imam sreće što sam tamo“, rekao je Norris.

Dodao je kako iskustvo na Nordschleifeu ostavlja dojam bez obzira na automobil:

„Možeš je voziti u bilo kojem autu i uživati, ali u McLarenu je istovremeno i strašno i zabavno. Iako sam godinama u Formuli 1 i bio sam mnogo puta u Nürburgringu, tek sam sada prvi put stvarno vozio Nordschleife.“

Norris je ranije nastupio i na 24 sata Daytona u LMP2 klasi, a priznaje da je Verstappenove nastupe u GT utrkama pratio i ranije kako bi bolje upoznao samu stazu.

„Gledao sam onboard snimke i pratio Maxove utrke. Znam stazu gotovo napamet, ali uvijek je drugačije kada je vidiš u stvarnosti. Pratim GT utrke već godinama jer imam prijatelje u tom svijetu“, objasnio je Norris.

Na kraju je istaknuo kako će pratiti i ovogodišnju 24-satnu utrku:

„Neću gledati svih 24 sata, ali sigurno ću pratiti što više mogu i navijati za Maxa. Jako ga poštujem i uživam gledati njegove nastupe u GT utrkama“, zaključio je Norris.