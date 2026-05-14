POTPUNI PRIJELOM /

Suigrači plakali na terenu: Jeziva ozljeda noge šokirala Honduras

Foto: Profimedia

Snimke su pokazale težinu ozljede jer mu je stopalo ostalo okrenuto u neprirodnom položaju...

14.5.2026.
7:32
Sportski.net
Romario Luiz da Silva doživio je tešku ozljedu gležnja tijekom utakmice honduraške lige između Olancha i Motague. Brazilski nogometaš nezgodno je stao u pokušaju zaustavljanja kontre i odmah pao na travnjak tražeći pomoć.

Prizor je šokirao njegove suigrače, od kojih su neki zaplakali dok je liječnička služba pružala pomoć. Nakon nekoliko minuta Romario je iznesen s terena na nosilima.

Snimke su pokazale težinu ozljede jer mu je stopalo ostalo okrenuto u neprirodnom položaju. Unatoč šoku, Motagua je sačuvala vodstvo 2:0 i stigla do pobjede.

Romario je u klub stigao ove godine, a prije Hondurasa gotovo deset godina igrao je u Gvatemali.

Ozljeda Gležnja
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
