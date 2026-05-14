Suigrači plakali na terenu: Jeziva ozljeda noge šokirala Honduras

Romario Luiz da Silva doživio je tešku ozljedu gležnja tijekom utakmice honduraške lige između Olancha i Motague. Brazilski nogometaš nezgodno je stao u pokušaju zaustavljanja kontre i odmah pao na travnjak tražeći pomoć.

Prizor je šokirao njegove suigrače, od kojih su neki zaplakali dok je liječnička služba pružala pomoć. Nakon nekoliko minuta Romario je iznesen s terena na nosilima.

Snimke su pokazale težinu ozljede jer mu je stopalo ostalo okrenuto u neprirodnom položaju. Unatoč šoku, Motagua je sačuvala vodstvo 2:0 i stigla do pobjede.

Romario je u klub stigao ove godine, a prije Hondurasa gotovo deset godina igrao je u Gvatemali.