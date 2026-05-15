Gradili su čuda po svijetu, a sada dolaze ovdje: Imamo reportažu iz Dugog Sela

Gradili su najviši željeznički most na svijetu, 35 metara viši od Eiffelovog tornja. Gradili su najduži tunel na svijetu iznad tri tisuće metara nadmorske visine. Gradili su na stotine kilometara cesta, mostova, metroa, pruga i tunela u preko 30 zemalja. A uskoro bi mogli graditi nadomak Zagreba.

Upravo su u tijeku završni radovi na kolodvoru u Dugom Selu, što je dio projekta uređenja pruge od Dugog Sela do Križevaca koji se konačno, nakon deset godina, ovih dana privodi kraju. A slijedit će ga puno veći zalogaj, jer kako jedan projekt završi, tako će drugi vrlo brzo krenuti.

Bit će to dosad najveći projekt u povijesti Hrvatskih željeznica, izgradnja drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske, u dužini od 83 kilometra. Po ovim tračnicama po kojima vlakovi sada u prosjeku voze od 60 do 80 kilometara na sat, vlakovi će voziti i do 160 kilometara na sat.

Mnogi možda nisu svjesni koliko je baš Dugo Selo važno čvorište. Pa, da vam to jasnije prikažemo - upravo se dovršava dionica od Dugog Sela do Križevaca u dužini od 38 kilometara, kao i pet kilometara duža dionica od Križevaca do Koprivnice, koja ide dalje prema Mađarskoj.

Ono što slijedi je pretvaranje dionice od Dugog Sela do Novske iz jednotračne u dvotračnu prugu, kakva ide dalje prema Beogradu. Za tu dionicu neki dan je odabrana ponuda indijske kompanije Afcons Infranstructure Limited, u iznosu od malo više od 677 milijuna eura bez PDV-a, za usporedbu Pelješki most je koštao više od 200 milijuna eura manje.

Tko će to graditi?

Iako im je kolodvor raskopan već godinama, stanovnici Dugog Sela imaju strpljenja čekati da se sve završi. "Mora se raditi, mora se napravit, jest da dugo traje, ali moraju to napraviti. Znam da će se graditi nova pruga do Novske, da će je Indijci graditi, meni je iskreno svejedno, samo nek se napravi, da imamo normalan kolosijek", kaže Nataša. "Sve se čeka, ništa ne ide glatko. Meni je svejedno tko će graditi, Kinezi, Indijci, svejedno. Naši su najsporiji", kaže nam Ilija.

"Jako smo veseli što ova dvotračna pruga donosi tih 160 kilometara na sat, i to nama Dugoselcima puno znači. A svi ljudi iz Moslavine će puno prije doći u Dugo Selo i u Zagreb", ističe pak gradonačelnik Dugog Sela, nezavisni Nenad Panian, koji podržava angažiranje Indijaca: "U Hrvatskoj nemamo tako velikih izvođača, jer to su projekti od 677 milijuna eura, jedni su čak dali skoro milijardu eura. To su ogromni novci i ogroman rizik za tvrtku. I tu se mogu javiti samo najveće tvrtke".

Isto potvrđuju i stručnjaci za željeznicu. "Indijske željeznice imaju 108 tisuća kilometara željezničke pruge, netko je to trebao napraviti. Tu ima i pruga velikih brzina i običnih pruga, tako da mislim da njima iskustva, znanja i kompetencija sigurno ne fali. Tako da mislim da nitko ne bi trebao imati zadrške", kaže Mladen Nikšić, Zavod za željeznički promet Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

Radovi bi, kako se predviđa, trebali trajati 5 ili 6 godina, a u međuvremenu bi trebali započeti i radovi na novoj, modernoj dvotračnoj nizinskoj pruzi od Rijeke do Zagreba. Mogu li i to Indijci? "Oni će se sami javiti, mislim da ih nećemo morati puno niti zvati, pogotovo ako je otvoren javni natječaj", vjeruje profesor Nikšić.

Do Križevaca će se juriti 160 na sat do kraja godine, a ispadne li sve i od Dugog Sela do Novske kako treba, duplo brža pruga mogla bi biti početak hrvatske željezničke renesanse.