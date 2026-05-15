HDZ i Možemo! u novom žestokom sukobu: 'Licemjerje!' - 'Nećete zarobiti još jednu instituciju!'

Nakon što Hrvatski sabor nije izabrao niti jednog od trojice kandidata za ustavne suce, HDZ i Možemo! nastavili su s međusobnim optužbama pri čemu je HDZ poručio da odgovornost za to snosi "neodgovorna i licemjerna" oporba, a Možemo! kako ne žele da HDZ "zarobi još jednu instituciju".

Krunoslav Katičić je na konferenciji za novinare, nakon što ustavni suci nisu izabrani, rekao da odgovornost za njihov neizbor snosi "neodgovorna i licemjerna" oporba jer se njeni zastupnici nisu uključili u glasovanje o niti jednom kandidatu. "Odgovornost za to je isključivo na oporbenim zastupnicima, jer danas nisu mogli ispuniti i izglasati trojicu sudaca Ustavnog suda", kazao je.

Istaknuo je da oporba o predloženim kandidatima nije rekla niti jednu riječ, nego je nalazila neke "periferne i banalne razloge" kakao bi se opravdala neodgovornost i neodgovorno postupanje prema građanima i instituciji koja u ovakvom sastavu (od deset sudaca) ne "posluje" sukladno ustavnom zakonu. Katičić smatra kako oporbi i nije bilo bitno da se popuni Ustavni sud, već se išlo na ranije teorije iz SDP-a da 'više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda, nego sto vrhovnih sudaca'.

Nikola Mažar kaže kako je HDZ danas pokazao političku mudrost, odgovornost i državotvornu politiku. Istaknuo je da od danas, zahvaljujući glasovima parlamentarne većine Hrvatska ima predsjednicu Vrhovnog suda.

"S druge strane danas smo vidjeli dupli pokušaj blokade od strane oporbe. Razmišljajući da neće biti kvoruma, SDP i Možemo!, lijeva oporba, nije htjela ući u sabornicu i time je htjela blokirati izbor predsjednice Vrhovnog suda. U trenutku kada su vidjeli da kvorum nije upitan i da će se ona izabrati glasovima parlamentarne većine ušli su kada je glasovanje već počelo", kazao je.

Smatra da je oporba time pokazala apsolutnu političku neodgovornost, nepoštivanje Hrvatskog sabora te su ispali smiješni pred hrvatskom javnošću.

Benčić: 'Nećemo dozvoliti da HDZ zarobi i podjarmi Ustavni sud'

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić na konferenciji za novinare odbacila je optužbe da je oporba opstruirala izbor ustavnih sudaca.

"Jasno smo rekli da želimo izabrati tri ustavna suca i da Ustavni sud bude kompletiran. Ali smo isto tako jasno rekli da se to neće dogoditi na način da Vlada kontrolira Ustavni sud, nego na način da Ustavni sud kontrolira Vladu i Sabor, što i jest njegova uloga", rekla je. Poručila je HDZ-u kako neće dozvoliti da "zarobi i podjarmi još jednu instituciju", pogotovo ne onu u kojoj ne smije postojati ničija stranačka većina.

Upitana može li Ustavni sud funkcionirati ako nastavi raditi u nepotpunom sastavu, Benčić odgovara da sud nije blokiran. "Kada suci ne raspravljaju u vijećima, onda moraju raspravljati na zajedničkoj sjednici sa svih deset sudaca. To je otegotno u smislu brzine rada, ali to ne znači da se odluke ne mogu donositi", kazala je Benčić.