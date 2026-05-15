Ustavni sud nastavlja u krnjem sastavu: Zastupnici nisu izglasali niti jednog predloženog suca
Za izglasavanje ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, dakle 101 zastupnika
Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina, nije u petak dobio potrebnu podršku 101 zastupnika, stoga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova.
Niti sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, ni odvjetnik Mladen Sučević, koje je nominirao HDZ, a niti dosadašnji ustavni sudac Goran Selanec, koji je bio, kako ističu iz HDZ-a, uvjet ljevice, na pojedinačnom, javnom glasanju nije dobio dovoljno glasova za izbor.
Oporba se u glasanje nije uključila.
Sučević je dobio 76 glasova vladajuće većine, a jedan je bio suzdržan, Pajalić je dobio 77 glasova, dok je 76 vladajućih zastupnika kod glasanja o Selancu bilo suzdržano.
Slijedi novi javni poziv
"Budući da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, završen je postupak za izbor ustavnih sudaca i slijedom toga Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputit će novi javni poziv", poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Nakon što su 30. travnja odgodili glasanje o tri kandidata za suce Ustavnog suda, vladajući su tu točku ipak stavili na današnji plan glasanja, unatoč tome što nije postignut dogovor s lijevo-liberalnom opozicijom, a glasanje je bilo javno.
Naime, za izglasavanje ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, dakle 101 zastupnika. Kako su s ljevice ranije najavili da neće podržati prijedlog tri kandidata koji je HDZ-ova većina Saboru uputila bez suglasja s njima, a posebno ne nakon "ucjena" premijera Andreja Plenkovića da se izglasaju u "paketu" s predsjednikom, tj predsjednicom Vrhovnog suda, tako se i dogodilo.
Prebacivanje odgovornosti
Odgovornost za to što Ustavni sud nije popunjen i ljevica i vladajući prebacivali su ponovno jedni na druge.
Trojici ustavnih sudaca - predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu - osmogodišnji mandat istekao je još u listopadu prošle godine, no produžen je za još šest mjeseci, no i taj produženi mandat istekao im je 12. travnja. Od tada Ustavni sud radi u krnjem, 10-eročlanom sastavu, a tako nastavlja i dalje.
Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morat će raspisati novi javni poziv za prijavu kandidata, što znači prolongiranje ove situacije za minimalno mjesec dana, koliko javni poziv traje, a potom slijedi i ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna.