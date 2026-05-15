'PAO' ČAK I IZBOR LJEVICE /

Ustavni sud nastavlja u krnjem sastavu: Zastupnici nisu izglasali niti jednog predloženog suca

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Za izglasavanje ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, dakle 101 zastupnika

15.5.2026.
13:44
Hina
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina, nije u petak dobio potrebnu podršku 101 zastupnika, stoga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova.  

Niti sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, ni odvjetnik Mladen Sučević, koje je nominirao HDZ, a niti dosadašnji ustavni sudac Goran Selanec, koji je bio, kako ističu iz HDZ-a, uvjet ljevice, na pojedinačnom, javnom glasanju nije dobio dovoljno glasova za izbor. 

Oporba se u glasanje nije uključila.

Sučević je dobio 76 glasova vladajuće većine, a jedan je bio suzdržan, Pajalić je dobio 77 glasova, dok je 76 vladajućih zastupnika kod glasanja o Selancu bilo suzdržano. 

Slijedi novi javni poziv

"Budući da niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova, završen je postupak za izbor ustavnih sudaca i slijedom toga Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav uputit će novi javni poziv", poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković

Nakon što su 30. travnja odgodili glasanje o tri kandidata za suce Ustavnog suda, vladajući su tu točku ipak stavili na današnji plan glasanja, unatoč tome što nije postignut dogovor s lijevo-liberalnom opozicijom, a glasanje je bilo javno.

Naime, za izglasavanje ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, dakle 101 zastupnika. Kako su s ljevice ranije najavili da neće podržati prijedlog tri kandidata koji je HDZ-ova većina Saboru uputila bez suglasja s njima, a posebno ne nakon "ucjena" premijera Andreja Plenkovića da se izglasaju u "paketu" s predsjednikom, tj predsjednicom Vrhovnog suda, tako se i dogodilo. 

Prebacivanje odgovornosti

Odgovornost za to što Ustavni sud nije popunjen i ljevica i vladajući prebacivali su ponovno jedni na druge. 

Trojici ustavnih sudaca - predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu - osmogodišnji mandat istekao je još u listopadu prošle godine, no produžen je za još šest mjeseci, no i taj produženi mandat istekao im je 12. travnja. Od tada Ustavni sud radi u krnjem, 10-eročlanom sastavu, a tako nastavlja i dalje.

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morat će raspisati novi javni poziv za prijavu kandidata, što znači prolongiranje ove situacije za minimalno mjesec dana, koliko javni poziv traje, a potom slijedi i ustavna stanka u zasjedanju Sabora od 15. srpnja do 15. rujna. 

Hrvatski SaborUstavni SuciGlasanje
