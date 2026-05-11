Indijci će graditi najskuplji željeznički projekt u Hrvatskoj: Otkrivena cijena koju su ponudili

Indijska građevinska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska, priopćila je u ponedjeljak HŽ Infrastruktura, ističući da je riječ o najvećem željezničkom projektu u povijesti RH.

Ponuda spomenute tvrtke, u iznosu od 677,06 milijuna eura bez PDV-a, odabrana je kao ekonomski najpovoljnija. Nakon što odluka postane izvršna, slijedi potpisivanje ugovora. Po uvođenju izvođača u posao predviđeno trajanje radova je pet godina i 10 mjeseci.

Sredstva iz EU fondova

Radovi će se izvoditi na 83 kilometra dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU-ovih fondova.

Uz kompletnu rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka međunarodne željezničke pruge radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, denivelaciju ili ukidanje većine željezničko-cestovnih prijelaza, izgradnju zidova za zaštitu od buke, ugradnju novih uređaja i drugih elemenata prometno-upravljačkoga i signalno-sigurnosnoga željezničkog infrastrukturnog podsustava te rekonstrukciju i izgradnju novih elemenata i uređaja elektroenergetskoga željezničkog infrastrukturnog podsustava.

Po završetku radova brzina će na dionici Dugo Selo – Novska iznositi do 160 km/h.

