Zatvoren ključni kolodvor, što s 20.000 putnika? HŽ objasnio alternative: 'Bit će super'

Od danas je zbog radova na modernizaciji zatvoren jedan od najprometnijih kolodvora u zemlji, onaj u Dugom Selu.

Riječ je o kolodvoru preko kojeg prolaze dva glavna željeznička koridora. Na dan je to oko 160 vlakova, od čega 140 putničkih koji prevezu oko 20 tisuća putnika, kažu iz HŽ Infrastrukture.

Zatvorene su dionice od Dugog Sela do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada, ali i pruga od Križevaca do mađarske granice. Radovi bi trebali trajati dva tjedna, a umjesto vlakova, putnike će prevoziti autobusi.

Najavljena su veća kašnjenja autobusa, jesu li ona već počela? O svemu smo razgovarali s glasnogovornicom HŽ Infrastrukture Željkom Mišom.

Podijelite više detalja za putnike - kako da obave putovanje, a da ne zakasne previše?

Od danas pa sve do 20. travnja za promet je zatvoren kolodvor Dugo Selo te dionica do Sesveta, Vrbovca i Ivanić-Grada. Također u dnevnom razdoblju od 8 do 16 sati je zatvorena dionica od Križevaca do mađarske granice. Dio vlakova mora biti otkazan, dio je zamijenjen autobusima te su predviđena kašnjenja. Nažalost, nemoguće je da autobus ostvari vozno vrijeme vlaka. Molimo sve putnike za razumijevanje i strpljenje. Isto tako, prije nego što krenu na put pozivamo ih da se informiraju. Na web stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ putničkog prijevoza nalaze se svi detalji - privremeni vozni red, dan po dan piše kada trebate presjesti na bus.

Ovaj problem ne zahvaća samo ljude koji idu na posao, nego i one koji dalje putuju. Primjerice ako netko putuje iz Osijeka do Zagreba, što će morati napraviti?

U Vrbovcu će presjesti na autobus kojim će doći do zagrebačkog Glavnog kolodvora. Napominjem da su na svim kolodvorima koordinatori, ljudi u žutim prslucima koji imaju sve informacije koje pomažu ljudima da se snađu.

Što donosi ova modernizacija?

Ovo su dva najveća željeznička projekta koja privodimo kraju. Dobit ćemo 80 kilometara dvokolosiječne elektrificirane pruge za brzine do 160 kilometara na sat. Ljudi se trebaju još malo strpjeti i ovo će biti super.