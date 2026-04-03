JAVLJAJU IZ HŽ-A /

Zatvara se jedan dio pruge, mnogi se trebaju pripremiti na druge alternative: Evo koje su

Foto: Ilustracija Patrik Macek/PIXSELL

Zbog posebne organizacije prometa očekuju se veća kašnjenja, pa iz HŽ-a mole putnike za strpljenje i razumijevanje

3.4.2026.
12:38
Zbog radova na modernizaciji pruge Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom, od 7. do 20. travnja 2026. očekuju se znatni poremećaji u željezničkom prometu. U tom razdoblju doći će i do privremene obustave prometa kroz kolodvor Dugo Selo.

Pruga će biti zatvorena od 7. travnja u 0:30 sati do 20. travnja u 23:59 sati između kolodvora Sesvete, Dugo Selo i Ivanić-Grad te Sesvete, Dugo Selo i Vrbovec.

Dodatno, u istom razdoblju, svakoga dana osim nedjelje od 8:15 do 16:15 sati, bit će zatvorena i dionica između kolodvora Križevci, Koprivnica i Novo Drnje.

Umjesto vlakova, vozit će autobusi

Zbog radova dio vlakova bit će otkazan na dijelovima relacija, dok će dio biti zamijenjen autobusima. Organiziran je prijevoz autobusima na više linija, uključujući Sesvete – Dugo Selo, Sesvete – Vrbovec, Sesvete – Križevci, Sesvete – Koprivnica – Novo Drnje, kao i prema Ivanić-Gradu, Kloštru i Novoselcu.

Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do i iz kolodvora Sesvete, dok će između Sesveta i Dugog Sela prometovati kružni autobusi. Ujedno će putnici s kartama HŽPP-a moći koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, dok će putnici ZET-a moći koristiti vlakove HŽPP-a.

Zbog posebne organizacije prometa očekuju se veća kašnjenja, pa iz HŽ-a mole putnike za strpljenje i razumijevanje.

