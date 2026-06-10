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NE BI TREBAO BITI UHIĆEN /

USKOK upao u kuću Viktora Šimunića? Gradonačelniku i njegovim roditeljima oduzeli mobitele

USKOK upao u kuću Viktora Šimunića? Gradonačelniku i njegovim roditeljima oduzeli mobitele
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Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju i računala. Njemu i roditeljima odmah su oduzeli mobitele

10.6.2026.
9:05
Tajana Gvardiol
Josip Mikacic/PIXSELL
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U srijedu rano ujutro USKOK je ušao je u dom roditelja Viktora Šimunića, s kojima i živi oroslavski gradonačelnik, doznaje Snježana Flegar Ivanušec za Ni Zagorje Malo.

Prema prvim informacijama, izuzimaju dokumentaciju i računala. Njemu i roditeljima odmah su oduzeli mobitele. Provode se, kako doznaju iz izvora bliskih istrazi, dokazne radnje. Iako zasad nije potvrđeno, navodno se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija, Ljetne pozornice i/li Adventa u Oroslavju.

Gradonačelnik navodno ne bi trebao biti uhićen. Na terenu je PNUSKOK u pratnji temeljne policije, a sve po nalogu USKOK-a.

Viktor ŠimunićUskokMobitelPnuskok
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