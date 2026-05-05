GDJE JE NAJGORE? /

Prometni stručnjak: 'Zagrebu fali više mostova, a jedan mora uskoro u obnovu'

Predstojnik Zavoda za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti Marko Ševrović govorio je za RTL Danas o novom mostu na zapadu Zagreba

5.5.2026.
21:08
Boris Mišević
Nakon 45 godina, Zagreb dobiva prvi most na zapadu grada. Najavio je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Kakvo je njegovo prometno značenje, koji će mu se stanovnici Zagreba najviše radovati za RTL Danas govorio je predstojnik Zavoda za prometno planiranje Fakulteta prometnih znanosti Marko Ševrović.

"Zagreb s količinom prometa i novogradnje koja se širi jednostavno treba nov most. Širimo se na jug i tog prometa će biti sve više i više. Mostovi koje imamo su nam nedovoljan da vuku cijeli taj kapacitet. Ne mogu im se dati trake koje su rezervirane isključivo za javni prijevoz. I nama je potreban još jedan most kojim ćemo onda na neki način rasteretiti druge mostove", rekao je.

Prometni kaos u Zagrebu

Ševrović upozorava i da se u Zagrebu 30 ili 40 godina veliki čvorovi i mostovi nisu obnavljali. "I sad imate situaciju da se puno toga mora jednostavno popraviti. Jedan takav novi most osigurava da opet imate dovoljno kapaciteta kad ćete morati zatvarati druge mostove zbog obnove", rekao je.

U najgore stanju trenutačno je jankomirski most. "Sigurno morate ići u obnovu uskoro. Tako da izgradnja ovog mosta nam osigurava da se može premostiti prometni kaos koji će nastati nakon zatvaranja mosta", pojasnio je.

Ševrović zaključuju da Zagrebu fali nekoliko mostova, među ostalima i onih na obilaznici. Također upozorava kako između Zagreba i Siska nema mosta na Savi. 

ZagrebMostJarunMarko Ševrović
