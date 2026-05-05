Tomašević otkriva detalje izgradnje Jarunskog mosta

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika prezentirat će aktualni status projekta izgradnje Jarunskoga mosta, nakon čega će dati izjavu za medije.

Most je to koji bi trebao spojiti Jarun sa zapadnim dijelom Novog Zagreba. Plan za njega postoji već više od pola stoljeća - u Generalni urbanistički plan upisan je još 1971. godine. Prema ranijim najavama, most bi bio dugačak 600 metara, s pristupnim prometnicama od još dva i pol kilometra. Uz dvije trake u svakom smjeru, najavljivalo se da će središnjim pojasom prometovati tramvaj.

