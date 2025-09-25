Dugačak 625 metara s pet tramvajskih stanica: Imamo detalje jarunskog mosta zvanog čežnja

Možete li zamisliti da dvjestotinjak metara od jarunskog jezera za malo više od tri godine bude most širine 40 metara, s pilonom visokim 80 metara i tramvajskom prugom na sebi? Upravo to je plan.

I taj plan postoji već više od pola stoljeća, u GUP je ucrtan još '71., ali stalno odgađan. Ideja je da se s Horvaćanske ulice skrene na jug novom cestom zapadno od jezera Jarun, dijelom preko prostora gdje su sada obiteljske kuće, pa i konjički klub. Cesta će imati dvije trake u svakom smjeru, pješačko-biciklističku stazu, a po sredini tramvajsku prugu i ukupno pet novih stanica, od Horvaćanske do buduće bolnice u Blatu.

"Ovo je vrlo kompleksan i zahtjevan zahvat. Kao što smo rekli, preko 600 metara je samo most, dok pristupne prometnice zajedno uključuju još dva i pol kilometra. Ovdje bih htio izdvojiti da u središnji pojas, kao što smo rekli, ide i tramvaj", tumači Krunoslav Tepeš, pomoćnik pročelnika za ceste iz Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.

Čak 40 metara široka avenija

Bio bi to, dakle, treći most preko kojeg bi tramvaj prelazio Savu. Gospodin Tino na budućoj trasi svakog dana šeće psa, i most smatra u svakom slučaju potrebnim. "Dio problema će riješiti, a dio problema mi sad izgleda nerješivo, kud dalje? Meni nije problem jer ja neću ostati bez mjesta gdje šećem pse, ispod mosta ću ga uvijek moći prošetati", kaže Tino.

Veći su problemi kad se odmaknemo malo sjevernije. Tamo postoje parcele i nekretnine u privatnom vlasništvu, sve na trasi buduće ceste koja će ići preko mosta, i to će se sve morati preseliti ili negdje drugdje ukloniti. A nekim stanarima nije drago ni što će im pod nosom umjesto zelenila biti 40 metara široka avenija. "A kaj bumo mi od toga dobili? Prometno rasterećenje? Je, oni budu rasteretili to, da. Ali mi smo tu svi susjedi, jedan s drugim se znamo, i nama ne treba tu nekakav autoput", priča nam gospođa Marica koja živi tik uz trasu buduće ceste.

Malo dalje je Konjički klub "Jarun", jedan od najtrofejnijih u državi. Na mjestu kojim bi trebala prolaziti buduća cesta već su 20 godina, a iako već godinama slušaju o projektu koji ih se itekako tiče, nitko im se još nije javio. "Ne mogu doći i reći nam 'vi se sutra morate iseliti'. Ovdje trenutačno obitava između 50 i 60 konja, i to su životinje koje trebaju posebne nastambe. Znači to nije nešto što ćete preseliti u nekakvu kamp prikolicu ili montažnu kuću od danas do sutra", kaže trenerica u klubu Andrea Novak Djelmić.

Projekt HDZ-ovog ministra

Kako za Konjički klub, tako i za sve stanare obiteljskih kuća na trasi, Grad obećava riješiti problem.

"Naravno, za sve korisnike koji su u koridoru, u fazi realizacije od strane nadležnih gradskih ureda razmotrit će se neka optimalna zamjenska lokacija", kaže Krunoslav Tepeš, potvrđujući da zamjenska lokacija znači ista kakva je bila ili bolja.

Inače, most će se graditi prema projektu danas pokojnog Jure Radića, bivšeg šefa IGH i HDZ-ova ministra. Vjeruje se da će osjetno rasteretiti Jadranski most kojim danas prođe 84 tisuće auta dnevno. Da je Jarunski most nužan misli i Otto Barič, bivši oporbeni gradski zastupnik, ujedno i arhitekt. "Definitivno, Jarunski most je nešto što zapadni dio grada treba. Bez Jarunskog mosta neće biti moguće razriješiti promet zapadnog dijela grada, a s time automatski i cijeli prometni kaos koji u Zagrebu vlada već čitav niz godina", smatra Barić.

Kada bi točno mogli krenuti radovi u Gradu nam nisu mogli reći, treba srediti sve neriješene imovinsko-pravne odnose, ishoditi sve potrebne dozvole, ali cilj je da ćete krajem 2028. godine Savu ovdje moći prelaziti autom ili tramvajem. Kako se ono kaže, tko čeka, taj i dočeka.