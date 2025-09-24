Usred grada otvorio se krater od 30 metara: Snimljen trenutak urušavanja ceste

Dio ceste u Bangkoku urušio se u srijedu i napravio veliku rupu koja je poremetila promet, oštetila infrastrukturu i izazvala evakuaciju okolnog područja.

Vjeruje se da je nestvarne scene uzrokovala izgradnja podzemne željezničke stanice, a strahuje se od još veće katastrofe zbog jake kiše koja bi mogla izazvati dodatnu štetu.

Krater koji je nastao širok je i dug oko 30 metara, a dubok 50 metara, prenosi Bangkok Post, pozivajući se na lokalne dužnosnike. Fotografije i videosnimke kolapsa ubrzo su postale viralne, a prikazuju automobile koji se brzo kreću unatrag, a pješaci bježe dok propadaju novi komadi ceste.

BREAKING: A large road collapse has occurred Wednesday morning, with a sinkhole over 50 meters deep, in front of Vajira Hospital in Bangkok. The collapse is expanding and now extends to the front of the Samsen Police Station. The Dusit District Office has announced a road closure… pic.twitter.com/37QP0WkEZQ — Khaosod English (@KhaosodEnglish) September 24, 2025

Nestvarne snimke

Žrtava nasreću nije bilo, potvrdio je guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt, međutim tri su vozila oštećena u urušavanju.

Ubrzo su se proširile snimke trenutka urušavanja u kojima se vidi kako površina ceste nestaje, ruši električne stupove i oštećuje vodovodne cijevi.

Automobili koji su se tamo zatekli pokušali su pobjeći u rikverc, no krater se širio i svojevremeno došao tik pred policijsku postaju.

Sudden road collapse shocks Bangkok this morning pic.twitter.com/HOnvTaB4ZE — non aesthetic things (@PicturesFoIder) September 24, 2025

Bolnica u blizini odlučila je zatvoriti ambulantnu uslugu na dva dana, prenosi AP. Iako su dužnosnici rekli da zgrada nije oštećena, naređena je evakuacija policijske postaje i drugih objekata u blizini.

