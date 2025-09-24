HITNA EVAKUACIJA /

Usred grada otvorio se krater od 30 metara: Snimljen trenutak urušavanja ceste

Foto: X/non Aesthetic Things

Fotografije i videosnimke kolapsa ubrzo su postale viralne, a prikazuju automobile koji se brzo kreću unatrag, a pješaci bježe dok propadaju novi komadi ceste

24.9.2025.
17:44
Dunja StankovićHina
X/non Aesthetic Things
Dio ceste u Bangkoku urušio se u srijedu i napravio veliku rupu koja je poremetila promet, oštetila infrastrukturu i izazvala evakuaciju okolnog područja. 

Vjeruje se da je nestvarne scene uzrokovala izgradnja podzemne željezničke stanice, a strahuje se od još veće katastrofe zbog jake kiše koja bi mogla izazvati dodatnu štetu.  

Krater koji je nastao širok je i dug oko 30 metara, a dubok 50 metara, prenosi Bangkok Post, pozivajući se na lokalne dužnosnike. Fotografije i videosnimke kolapsa ubrzo su postale viralne, a prikazuju automobile koji se brzo kreću unatrag, a pješaci bježe dok propadaju novi komadi ceste. 

Nestvarne snimke

Žrtava nasreću nije bilo, potvrdio je guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt, međutim tri su vozila oštećena u urušavanju. 

Ubrzo su se proširile snimke trenutka urušavanja u kojima se vidi kako površina ceste nestaje, ruši električne stupove i oštećuje vodovodne cijevi. 

Automobili koji su se tamo zatekli pokušali su pobjeći u rikverc, no krater se širio i svojevremeno došao tik pred policijsku postaju. 

Bolnica u blizini odlučila je zatvoriti ambulantnu uslugu na dva dana, prenosi AP. Iako su dužnosnici rekli da zgrada nije oštećena, naređena je evakuacija policijske postaje i drugih objekata u blizini. 

UrušavanjeCestaBangkok
