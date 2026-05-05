Svađa vozača BMW-a i motorista zbog ludog epiloga eksplodirala na mrežama, ali ima i jedna kvaka

Da ne vrijedi u prometu gubiti živce, između ostaloga i zato što nikada ne znate s kime imate posla, zorno je dočarala i jedna viralna snimka koja je u posljednjih nekoliko dana prikupila više desetaka milijuna pregleda.

Korisnike društvenih mreža dočekala je uz naslov "Najbrže okončana prometna svađa" te ih je oduševila atraktivnim epilogom jer se ispostavilo da je neki bijesni vozač motora na krivo vozilo digao ruku.

Naime, tek što je rivalu šakom odvalio retrovizor, vozač BMW-a upalio je rotirke, iz čega je proizašao zaključak da se agresivni muškarac sukobio s policajcem te da ga je odmah sustigla karma.

Jednom kada je shvatio s kim ima posla, motorist je podigao ruke u zrak, a zapis se ubrzo raširio internetskim prostranstvima uz napomenu da je zabilježen negdje u Nevadi.

Ipak, tko se u međuvremenu potrudio doznati koju riječ više o tom incidentu, ubrzo je doznao da takvoga sukoba nikada nije ni bilo te da je cijeli prizor izgeneriran pomoću umjetne inteligencije.

Izvorni zapis objavljen je 1. svibnja na instagramskoj stranici "realisticaivid", čiji su autori uz snimku pošteno naglasili da je u pitanju AI.

Nažalost, pojedini su naknadno tu njihovu opasku uklonili s videa te su tako milijune ljudi naveli na krivi zaključak da su pogledali autentičan zapis.

Bilo kako bilo, poruka je ostala ista, da gubitak samokontrole ponekad može imati vrlo skupu cijenu.