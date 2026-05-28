JEDINSTVEN TRENUTAK /

Znate li tko je živio u Beču u isto vrijeme kad i mladi Tito? Zapanjujuća slučajnost

Foto: Archive PL/Alamy/Profimedia

Iako nema dokaza da su se njih četvorica ikada srela u Beču, činjenica da su se u istom razdoblju našli u istom gradu ostaje fascinantna povijesna podudarnost

28.5.2026.
11:46
Ivan Trajković
Archive PL/Alamy/Profimedia
Prije više od jednog stoljeća, 1913. godine, Beč je bio jedan od najvećih i najvažnijih gradova Europe, kao središte Austro-Ugarske Monarhije i mjesto gdje su se isprepletale politika, ideologije nove Europe i brojne društvene promjene. U tom trenutku, nevjerojatnim povijesnim slučajem, u gradu su boravila četvorica ljudi koji će kasnije oblikovati sudbinu 20. stoljeća: Adolf Hitler, Josif Staljin, Lav Trocki i Josip Broz Tito.

Adolf Hitler živio je u Beču od početka 1908. do svibnja 1913. godine, pokušavajući, bez uspjeha, izgraditi karijeru umjetnika nakon što nije uspio upisati Akademiju likovnih umjetnosti. U tom razdoblju živio je vrlo skromno, često i u različitim prihvatilištima, prateći političke rasprave i prisustvujući političkim skupovima, što će kasnije postati dio temelja njegove nacističke ideologije.

Josip Staljin je početkom 1913. godine proveo nekoliko mjeseci u Beču. Kao ruski revolucionar i član boljševičkog pokreta, radio je na političkom tekstu "Marksizam i nacionalno pitanje", uz podršku Vladimira Lenjina. Njegov boravak u Beču bio je povezan s kasnijim revolucionarnim aktivnostima i kontaktima sa socijalističkim krugovima.

Fascinantna podudarnost 

Lav Trocki, također ruski revolucionar, živio je u Beču od 1907. do 1914. godine. Tijekom tog vremena radio je kao novinar i politički komentator, prateći događaje u Rusiji i Europi. Beč mu je služio kao sigurna baza tijekom političkog izgnanstva. 

Josip Broz Tito je 1913. godine radio u okolici Beča kao metalurški radnik, stječući industrijsko iskustvo prije nego što će kasnije postati vođa partizanskog pokreta i predsjednik Jugoslavije.

Iako nema dokaza da su se njih četvorica ikada srela u Beču, činjenica da su se u istom razdoblju našli u istom gradu ostaje fascinantna povijesna podudarnost. Beč je tada bio političko, kulturno i društveno središte koje je privlačilo umjetnike, radnike i revolucionare iz cijele Europe. Samo nekoliko desetljeća kasnije, Hitler, Staljin, Trocki i Tito postali su ključne figure svjetske povijesti povezane s ratovima, revolucijama i velikim političkim promjenama.

Zbog toga se 1913. godina u Beču često u povijesnoj znanosti promatra kao jedinstven trenutak kada su se putevi budućih svjetskih lidera ukrstili na istom mjestu, prije nego što će njihove odluke promijeniti tijek povijesti.

BečJosip Broz TitoAdolf HitlerLav TrockiJosif Staljin
