Znate li tko je živio u Beču u isto vrijeme kad i mladi Tito? Zapanjujuća slučajnost

Prije više od jednog stoljeća, 1913. godine, Beč je bio jedan od najvećih i najvažnijih gradova Europe, kao središte Austro-Ugarske Monarhije i mjesto gdje su se isprepletale politika, ideologije nove Europe i brojne društvene promjene. U tom trenutku, nevjerojatnim povijesnim slučajem, u gradu su boravila četvorica ljudi koji će kasnije oblikovati sudbinu 20. stoljeća: Adolf Hitler, Josif Staljin, Lav Trocki i Josip Broz Tito.

Adolf Hitler živio je u Beču od početka 1908. do svibnja 1913. godine, pokušavajući, bez uspjeha, izgraditi karijeru umjetnika nakon što nije uspio upisati Akademiju likovnih umjetnosti. U tom razdoblju živio je vrlo skromno, često i u različitim prihvatilištima, prateći političke rasprave i prisustvujući političkim skupovima, što će kasnije postati dio temelja njegove nacističke ideologije.

Josip Staljin je početkom 1913. godine proveo nekoliko mjeseci u Beču. Kao ruski revolucionar i član boljševičkog pokreta, radio je na političkom tekstu "Marksizam i nacionalno pitanje", uz podršku Vladimira Lenjina. Njegov boravak u Beču bio je povezan s kasnijim revolucionarnim aktivnostima i kontaktima sa socijalističkim krugovima.

Fascinantna podudarnost

Lav Trocki, također ruski revolucionar, živio je u Beču od 1907. do 1914. godine. Tijekom tog vremena radio je kao novinar i politički komentator, prateći događaje u Rusiji i Europi. Beč mu je služio kao sigurna baza tijekom političkog izgnanstva.

Josip Broz Tito je 1913. godine radio u okolici Beča kao metalurški radnik, stječući industrijsko iskustvo prije nego što će kasnije postati vođa partizanskog pokreta i predsjednik Jugoslavije.

Iako nema dokaza da su se njih četvorica ikada srela u Beču, činjenica da su se u istom razdoblju našli u istom gradu ostaje fascinantna povijesna podudarnost. Beč je tada bio političko, kulturno i društveno središte koje je privlačilo umjetnike, radnike i revolucionare iz cijele Europe. Samo nekoliko desetljeća kasnije, Hitler, Staljin, Trocki i Tito postali su ključne figure svjetske povijesti povezane s ratovima, revolucijama i velikim političkim promjenama.

Zbog toga se 1913. godina u Beču često u povijesnoj znanosti promatra kao jedinstven trenutak kada su se putevi budućih svjetskih lidera ukrstili na istom mjestu, prije nego što će njihove odluke promijeniti tijek povijesti.