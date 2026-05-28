Nuklearka u Hrvatskoj? Pitali smo Šušnjara o mogućoj lokaciji: 'Neka struka odluči'

Hrvatska radi na realizaciji projekta nuklearne elektrane, najavio je još potkraj prošle godine ministar gospodarstva Ante Šušnjar. A sinoć je u RTL Direktu ponovio kako je prvi cilj za razvoj nuklearne energije već ostvaren.

Ministar je istaknuo da je to pitanje suverenosti, sigurnosti opskrbe energijom i razvoja svih segmenata društva. "Ako nemate stabilan izvor energije, ne možete razvijati ni gospodarstvo, industriju, zdravstvo, obrazovanje. Ako to imate, sve to možete raditi. Kad nemate energije, imate samo jedan problem - kako doći do nje", smatra Šušnjar.

A gdje će biti potencijalna nova nuklearka? Ministar prepušta struci da to odluči, uz naglasak kako to nije ideološko pitanje. Na stručnjacima je, kaže, da evaluira svu postojeću dokumentaciju i potencijalno izradi novu.

Suvlasnici NE Krško

Prema planovima, Hrvatska bi do 2040. trebala dobivati 30 posto električne energije iz nuklearnih izvora, što je gotovo dvostruko više nego danas kada oko 16 posto dolazi iz udjela u Krškoj nuklearki. "Prvi korak prema tom cilju je ostvaren, donijeli smo zakon u upotrebi nuklearne energije u civilne svrhe", istaknuo je Šušnjar. Podsjetio je da Hrvatska ima iskustva u tom području, skrenuvši pažnju na nuklearku u Krškom čiji smo suvlasnik.

Zakon koji je Šušnjar spomenuo ne određuje tehnologiju, lokaciju no model financiranja eventualne nuklearne elektrane, nego predstavlja pravni okvir za izradu analiza, studija i energetskih planova.

Sve je to u skladu sa željama Europske unije koja je jasno naglasila da do 2040. godine više od 90 posto električne energije mora dolaziti iz nisko-ugljičnih izvora, obnovljivih i nuklearnih. Bez nuklearne energije taj cilj je gotovo nemoguće ostvariti, ranije je zaključio ministar.