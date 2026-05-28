FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAŠNE SCENE /

Nakon divljanja Grobara, hrvatski rukometaš prevezen u bolnicu: Klub javio stanje

Nakon divljanja Grobara, hrvatski rukometaš prevezen u bolnicu: Klub javio stanje
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

'Zbog topa koji je eksplodirao samo nekoliko metara od njega, zujao u ušima i gubitak sluha, uz gubitak koordinacije, a zatim mučninu i vrtoglavicu'

28.5.2026.
19:12
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Utakmica finala srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine Partizana, koja je u srijedu odigrana u Novom Sadu, prekinuta je zbog teškog incidenta na tribinama u kojem je stradao hrvatski rukometaš Fran Mileta.

Navijači Partizana, poznati kao Grobari, unijeli su u dvoranu topovske udare i počeli ih bacati, a sluh je oštećen hrvatskom rukometašu Franu Mileti. Mileta je ostao bez sluha na jedno uho, bio je dezorijentiran te osjećao mučninu, a RK Vojvodina javila se s njegovim stanjem službenim priopćenjem. 

"Poštovani novinari, simpatizeri i prijatelji kluba,

Hvala na interesu za rukometaša Vojvodine Frana Mileta. Zbog topa koji je eksplodirao samo nekoliko metara od njega, zujao u ušima i gubitak sluha, uz gubitak koordinacije, a zatim mučninu i vrtoglavicu. Liječnici su utvrdili i da je povišen krvni tlak. S medicinskim timom kluba upućen je, nakon prekida utakmice, u hitnu gdje su obavljene daljnje pretrage.

Prvi nalazi pokazuju da nema većih oštećenja te da bi se zdravstveno stanje trebalo vratiti u normalu za nekoliko dana.

Ovim informacijama završavamo priču povodom ove teme i okrećemo se oporavku našeg rukometaša", objavili su iz Vojvodine.

Podsjetimo,  nakon više od 1 sata prekida, policija nije ispraznila dio s navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice. Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromijenjenim okolnostima u roku od 15 minuta. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, zbog nepostojanja garancije sigurnosti po zdravlje i život sudionika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren.

Suci su proglasili kraj utakmice i pobjedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minuti vodila sa 6-5.

Fran MiletaRk VojvodinaRk PartizanTopovski Udar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike