Nakon divljanja Grobara, hrvatski rukometaš prevezen u bolnicu: Klub javio stanje

Utakmica finala srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana, koja je u srijedu odigrana u Novom Sadu, prekinuta je zbog teškog incidenta na tribinama u kojem je stradao hrvatski rukometaš Fran Mileta.

Navijači Partizana, poznati kao Grobari, unijeli su u dvoranu topovske udare i počeli ih bacati, a sluh je oštećen hrvatskom rukometašu Franu Mileti. Mileta je ostao bez sluha na jedno uho, bio je dezorijentiran te osjećao mučninu, a RK Vojvodina javila se s njegovim stanjem službenim priopćenjem.

"Poštovani novinari, simpatizeri i prijatelji kluba,

Hvala na interesu za rukometaša Vojvodine Frana Mileta. Zbog topa koji je eksplodirao samo nekoliko metara od njega, zujao u ušima i gubitak sluha, uz gubitak koordinacije, a zatim mučninu i vrtoglavicu. Liječnici su utvrdili i da je povišen krvni tlak. S medicinskim timom kluba upućen je, nakon prekida utakmice, u hitnu gdje su obavljene daljnje pretrage.

Prvi nalazi pokazuju da nema većih oštećenja te da bi se zdravstveno stanje trebalo vratiti u normalu za nekoliko dana.

Ovim informacijama završavamo priču povodom ove teme i okrećemo se oporavku našeg rukometaša", objavili su iz Vojvodine.

Podsjetimo, nakon više od 1 sata prekida, policija nije ispraznila dio s navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice. Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromijenjenim okolnostima u roku od 15 minuta. Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, zbog nepostojanja garancije sigurnosti po zdravlje i život sudionika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren.

Suci su proglasili kraj utakmice i pobjedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minuti vodila sa 6-5.