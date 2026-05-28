Grobari eksplozivnom napravom ozlijedili hrvatskog rukometaša: Pogledajte snimku

Skandal u Srbiji, pravi užas! Utakmica finala srpskog rukometnog prvenstva između Vojvodine i Partizana, koja je u srijedu odigrana u Novom Sadu, prekinuta je zbog teškog incidenta na tribinama u kojem je stradao hrvatski rukometaš Fran Mileta.

Prema pisanju srpskih medija navijači Partizana, poznati kao Grobari, unijeli su u dvoranu topovske udare i počeli ih bacati, a prilikom aktivacije jednog bez sluha na jedno uho, kako javlja RK Vojvodina, ostao je Fran Mileta.

Utakmica je nakon incidenta prekinuta. Iako je delegat odlučio da se susret može nastaviti, igrači Vojvodine u znak su protesta odbili povratak na teren. Utakmica je potom i drugi put zaustavljena te na kraju registrirana s 20-0 za Partizan.

Vojvodina je na društvenim mrežama objavila priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

"Samo još ovo se nije dogodilo u srpskom rukometu!

Navijači Partizana dva puta prekinuli utakmicu. Topovski udar ozlijedio igrača Vojvodine Frana Miletu, suca Markovića uz još moguće ozljede i osoba u blizini udara što se može zaključiti na TV prijenosu.

Srušena i potrgana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su se nalazili navijači Partizana.

I nakon više od 1 sata prekida, policija nije ispraznila dio s navijačima Partizana već je dozvolila nastavak utakmice.

Naređen je nastavak utakmice od strane delegata pod nepromijenjenim okolnostima u roku od 15 minuta.

Igrači Partizana izašli su na teren, dok igrači Vojvodine, zbog nepostojanja garancije sigurnosti po zdravlje i život sudionika na sportskoj priredbi, nisu izašli na teren.

Suci su proglasili kraj utakmice i pobjedu Partizana službenim rezultatom. U trenutku prekida Vojvodina je u 14. minuti vodila sa 6-5.