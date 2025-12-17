Legendarni kapetan Dinama povukao potez: 'Ne mičem se s Maksimira dok ne dobijem svoj novac'

Slavko Ištvanić legendarni je bivši kapetan Dinama s preko 500 utakmica za maksimirski klub nalazi se ispred maksimirskog stadiona i kako kaže: "Ne miče se dog ne dobije svoj novac".

Nažalost, već tri desetljeća Slavko Ištvanić vodi svoju bitku tražeći od Dinama novac koji mu, kako stalno tvrdi, klub duguje. Ranije je u razgovorima za Net.hr govorio da je spreman na štrajk glađu, a sada je povukao konkretan potez i nalazi se u svom automobilu ispred Maksimira.

"Došao sam riješiti svoj slučaj! Dok se ne riješi, dok se s nekim dogovorim o mom problemu o mom dugu, ja ne odlazim odavde", kaže nam Ištvanić. "Tražim svoje ono što mi pripada po ugovoru što sam zaradio i što sam dobio. Tražim svoje novce."

"Dok mi ne riješi, dok mi se netko ne obrati, ne idem sa stadiona. Sjedim tu u autu i ne mičem se", priča nam Slavko Ištvanić pa prelazi u detalje.

"Dao sam život za Dinamo, dao sam svoju mladost za Dinamo, dao sam sve Dinamu. Dinamu je bio ispred svih. Želim samo svoje što mi pripada i ništa drugo. Ne želim ničije. Ne želim milostinju. Ne želim ništa, samo svoj novac koji sam zaradio i koji trebam dobiti i koji sam dobio, ali stjecajem drugih okolnosti koje su se desile i pretvorbe i sve su to skupa, mene su ubacili u stečaj. Ja nemam veze sa stečajem. Ja sam s udrugom potpisao ugovor i s udrugom imam ugovor i s udrugom sam se sudio i dobio sam spor. Ništa drugo me ne zanima. Želim svoje. Želim na fin i kulturan način riješiti to s klubom. I želim ako treba ići do kraja, ali želim sad prvo da se riješi moj slučaj, eto ništa drugo".

"Dinamu želim sve najbolje u ligi i Kupu, ali želim da me navijači Dinama shvate i da me podrže, da budu solidarni sa mnom, dao sam sve Dinamu", zaključio je Ištvanić.

Službeni upit smo poslali Dinamu i čekamo njihov odgovor oko situacije.