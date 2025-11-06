Legendarni kapetan Dinama otkrio: 'To nije izmišljena priča, nego živa istina'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'IGRAČI MORAJU ZNATI JEDNO' /

Dinamo i Celta u četvrtak na Maksimiru igraju utakmicu 4. kola europske lige, a na dan utakmice legendarni nogometaš Plavih Slavko Ištvanić dao je intervju reporteru Net.hr-a Silviju Maksanu.

Razgovor se održao u Ištvanićevom kafiću 'Tea' u Sesvetama, koji je on dobio na poklon od legendarnog Ćire Blaževića.

Ćiro je za Ištvanića često govorio da je jako čestit i zato mu je dao kafić, a to je on prokomentirao sljedećim riječima:

"Hvala mu puno na tome još jednom. Svaki onaj koji misli drukčije od onoga što je rekao Ćiro Blažević ili da je to izmišljena priča, ima na internetu njegovih intervjua. Tamo je sve ono istina što je Ćiro Blažević rekao", istaknuo je ištvanić.

U nastavku razgovora kojeg možete pogledati u videu Ištvanić je govorio o utakmici Dinama i Celte, ali i još nekim temama.

Utakmica Dinamo - Celta igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati, a možete je pratiti UŽIVO u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u