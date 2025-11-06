Robert Prosinečki otvoreno o Dinamu i Celti, dva lica Plavih, Crnoj Gori i navijačima

VELIKI ŽUTI /

Robert Prosinečki dao je intervju portalu Net.hr i RTL televiziji uoči četvrte ovosezonske utakmice Dinama u Europi. Dinamo je u prvih tri susreta u Europskoj ligi uzeo 7 bodova, ali u SHNL-u u posljednje vrijeme pokazuje drugo lice. Veliki žuti, jedan od najboljh igrača Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije svih vremena, najavio je utakmicu sa Celtom, detektirao španjolsku momčad, govorio i o Crnoj Gori.

Kako Robert Prosinečki vidi ovu Celtu koja sedam utakmica ne zna za poraz, što očekuje na Maksimiru, može li Dinamo pobijediti Celtu, koliko je teško igrati protiv momčadi koja dolazi puna samopouzdanja, mogu li trenerske sklonosti u obliku čestih rotacija igrača Claudija Giráldeza ići na ruku Mariju Kovačeviću, koji igrač Dinama ga je iznenadio i oduševio, kako gleda na izborničku epizodu u Crnoj Gori? Na ta i ostala pitanja odgovara nam Robert Prosinečki.

